Al via i lavori per il campo giochi a Fabbriche di Vallico

martedì, 19 dicembre 2017, 12:39

Il documentario ripercorre la storia dei figurinai , parla del loro mestiere artigianale tramandato di padre in figlio ed ancora vivo in alcune realtà e della loro emigrazione per le varie vie del mondo a partire dal ‘700 in poi

lunedì, 18 dicembre 2017, 11:00

Alcuni malviventi hanno tentato nella notte tra venerdì e sabato di entrare nella filiale della Cassa di Risparmio di Lucca, in corso Nazionale a Ghivizzano, ma il colpo è fallito facendo registrare solo minimi danni di effrazione

domenica, 17 dicembre 2017, 10:05

Il consigliere di minoranza, Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", mantiene fede alla sua parola e torna ad informare i cittadini, come aveva preannunciato ieri, sulle decisioni prese durante l'ultimo consiglio comunale, tenutosi giovedì presso la sede distaccata di Ghivizzano

sabato, 16 dicembre 2017, 09:47

La seduta del consiglio comunale di Coreglia Antelminelli di giovedì si è aperta con un dilemma posto dal consigliere di minoranza del gruppo “Un Futuro per Coreglia”, Piero Taccini, che ha chiesto al sindaco se fossero vere le voci, che da alcune settimane si rincorrono nelle stanze del comune, circa...

venerdì, 15 dicembre 2017, 11:49

Borghi più belli a Pescaglia grazie alla programmazione di una serie di interventi di riqualificazione. È questo il progetto ad ampio raggio messo a punto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Bonfanti, che si concretizzerà entro la fine di dicembre con l'apertura dei cantieri a Pascoso e a Convalle e...

venerdì, 15 dicembre 2017, 11:11

Occorre trovare il modo per limitare la velocità sulla strada provinciale n. 38 di Coreglia Anteliminelli. E' questo l'appello lanciato in consiglio provinciale dal consigliere del Pd Stefano Reali nel corso dell'ultima seduta dell'assemblea a Palazzo Ducale