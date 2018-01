Mediavalle : pescaglia



Rubata la statua della Madonna dal presepe nelle marginette

lunedì, 1 gennaio 2018, 12:36

di andrea cosimini

Profanata la scena dell'Annunciazione del "presepe nelle Marginette", a Pescaglia, nella giornata di ieri (domenica 31 dicembre). Una statua della Madonna è stata infatti asportata, in piena luce del giorno, per mano di ignoti lasciando di stucco i responsabili, gli "Amici del Presepe di Pescaglia", che si sono accorti del furto poco dopo che esso era avvenuto.



Il responsabile del presepe, Umberto Palagi, ha provato a risalire alla fascia oraria precisa in cui il gesto sacrilego è stato commesso. Di sicuro tra le 15.30 e le 17. Infatti alle 15.30 i responsabili del presepe erano sul posto per cambiare una lampadina fulminata e alle 17, al loro ritorno, la statua della Madonna non c'era più. Tutto deve essere quindi avvenuto in questo lasso di tempo. Anche se nessuno sembra aver visto o sentito nulla in zona. Domattina, comunque, Palagi ha annunciato di voler sporgere denuncia verso ignoti al comando dei carabinieri locale.



"Il grave gesto - ha spiegato Palagi - è stato commesso lungo la strada, nelle cosiddette "marginette", ovvero piccole cappelle, dove da oramai dodici anni allestiamo varie scene del presepe. Difficile interpretare quanto accaduto. Voglio pensare che si sia trattato di una ragazzata o della bravata di qualche idiota. Strano però che chi ha commesso questo furto non sia stato visto da nessuno. Percorrendo la strada, sia in una direzione che nell'altra, è facile imbattersi infatti in qualche passante. Per di più in piena luce del giorno".



"La statua della Madonna - ha commentato il responsabile - non era piccola. Era alta 60 centimetri. Ed aveva anche un valore affettivo per me. Essa era infatti di mia proprietà ed era stata realizzata dal Barsanti di Bagni di Lucca negli anni '70. Fu la prima. Era dipinta a legna".



Palagi non ha potuto far altro che prendere atto, con dolore, del gesto compiuto ben sapendo che sarà difficile risalire agli autori e alle ragioni di questo atto vandalico. Ha altresì puntato il dito contro la mancanza di rispetto, civico in primis, da parte degli autori e sottolineato come simili gesti siano, purtroppo, in aumento nella nostra valle.



"Il grave sacrilegio compiuto nei confronti della Madre di Dio - ha affermato - è un gesto che dobbiamo condannare con forza, non solo per l'aspetto religioso che riveste, ma anche per la mancanza di senso civico. Per il cristiano è un richiamo al mistero del Figlio di Dio, che si fece uomo nel grembo purissimo della Vergine Maria. In Lei ammiriamo la bellezza della vita che si forma nel grembo della Madre, nella gestazione di nove mesi. Chi ha rubato l'immagine di Maria Annunziata dall'Angelo, non ha fatto solo un gesto goliardico, o un dispetto a chi lavora all'allestimento del percorso dei presepi, ma prima di tutto è un'offesa nei confronti stessi della propria madre, la quale dopo aver affrontato le difficoltà della gestazione e dopo il parto ha provveduto alla crescita e all'educazione del figlio".



"Il gesto compiuto - ha concluso -, oltre alla ristrettezza culturale, dimostra il fallimento dell'educazione ricevuta in famiglia. Questi gesti di profanazione nei confronti del presepe sono in aumento, si ripetono in diverse località, dove vengono allestiti, dimostrano la povertà culturale, nella quale è caduta la nostra società, che non comprendendo più valore del simbolo sacro, arriva fino all'offesa della vita dell'uomo. Chi non comprende il simbolo, o lo disprezza, non potrà mai comprendere e rispettare l'alta dignità dell'uomo, che porta in se un valore che va ben oltre il simbolo, ma la gloria del Dio vivente! Ci rattrista questo gesto, che oltre alla profanazione, dimostra poca sensibilità nei confronti della comunità. L'allestimento del percorso, vuole valorizzare anche il paese, il territorio e il paesaggio, con le sue caratteristiche architettoniche, e tradizioni".