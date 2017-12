Mediavalle : pescaglia



Servizi cimiteriali, aperto uno sportello dedicato

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:46

Dalla scorsa settimana è disposizione dei cittadini uno sportello dedicato ai servizi cimiteriali. La popolazione vi si può rivolgere per qualsiasi informazione e necessità, come concessioni cimiteriali, stipula di nuovi contratti, illuminazione votiva e risoluzioni di problematiche. È aperto il mercoledì dalle ore 8 alle 10 nella sede centrale di Pescaglia capoluogo e il venerdì, con lo stesso orario, nella sede distaccata di San Martino in Freddana.



Lo sportello è gestito da So&Co., il nuovo gestore dei servizi cimiteriali di Pescaglia, e rientra in un piano, concordato con l'amministrazione comunale, di potenziamento dei rapporti con la cittadinanza.