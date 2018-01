Mediavalle : ghivizzano



Grande successo per la merenda con gli amici della Croce Verde

martedì, 2 gennaio 2018, 16:17

di andrea cosimini

L'hanno chiamata la "Merenda dell'Amicizia". Un'iniziativa inedita, promossa dalla Croce Verde - sezione Mediavalle, nata dall'idea di ritrovarsi durante le feste per trascorrere in allegria, assieme agli amici della locale sezione, un po' di tempo assieme.



Un'iniziativa che ha registrato subito una notevole partecipazione per essere la prima edizione. Circa una quarantina di amici, da Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, Bagni di Lucca e Barga, hanno risposto infatti all'invito presentandosi oggi pomeriggio (martedì 2 gennaio), dalle 14.30 alle 16.30, presso la sede della Croce Verde a Ghivizzano.



Ad attenderli un ricco buffet, offerto dai volontari e allestito nella sala d'ingresso della sede, e soprattutto tanta bella musica suonata e cantata per l'occasione da Carlo Bambi. Gli ospiti, alcuni provenienti dalla Rsa di Coreglia, altri semplici frequentatori della tombola organizzata dalla Croce Verde, si sono subito accomodati nella sala della musica per lasciarsi andare alla spensieratezza di un ballo.



Prima di entrare, però, i volontari della Croce Verde hanno consegnato ad ognuno degli ospiti un biglietto per l'estrazione gratuita dei premi (offerti dalla Croce verde di Lucca) che si è svolta a fine buffet.



"E' stata un'occasione - ha commentato Enrica Gatti, delegata della sezione - per stare in compagnia, per chiacchierare, e per donare allegraria durante il periodo delle festività. I ringraziamenti vanno ovviamente a tutti gli ospiti, ai volontari della Croce Verde che si sono dati da fare per l'organizzazione dell'evento e al cantante Carlo Bambi che con la sua voce, e la sua musica, si è occupato dell'intrattenimento".



La sezione della Croce Verde di Ghivizzano conferma così la sua presenza sul territorio grazie alle innumerevoli iniziative messe in atto. Una sezione in salute, con 42 iscritti, tra volontari e soci, di cui circa una trentina attivi. Al di là di questo evento, infatti, la Croce Verde svolge un servizio di trasporto tra ospedali (denominato Pam) e un servizio di trasporto intra-ospedaliero al nosocomio di Barga.



Offre poi un servizio di doposcuola per i bimbi, si occupa di spese per le famiglie più bisognose, e mette a disposizione la propria sede per le lezioni di italiano ai richiedenti asilo.



A breve la sezione Mediavalle della Croce Verde sarà protagonista inoltre di una doppia inaugurazione. Da una parte l'ampliamento della propria sede nei locali della stazione di Ghivizzano, proprio davanti all'attuale presidio che comunque rimarrà a disposizione dei volontari; dall'altra l'inaugurazione del nuovo mezzo, un'ambulanza di tipo pediatrico.



I volontari ricordano infine l'inizio del corso per soccorritori volontari che inizierà martedì 16 gennaio, alle 21.15, tra le sedi di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana e Ghivizzano.