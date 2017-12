Disagi Tpl su gomma provincia di Lucca, Giovannetti e Baccelli interrogano la giunta

venerdì, 22 dicembre 2017, 10:17

Sovraffollamento e problemi di sicurezza dei mezzi in circolazione. Perfino un incendio su un autobus della linea Barga-Castelnuovo che fortunatamente non ha causato danni a persone ma ha comunque destato preoccupazione. Disagi che hanno spinto Ilaria Giovannetti e Stefano Baccelli, consiglieri regionali Pd, a presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale e interventi per risolvere queste criticità, attivandosi nei confronti del gestore del servizio anche per la manutenzione o la sostituzione dei mezzi con elevata età, con particolare attenzione alle zone della Valle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia.

“Si sono verificati episodi che hanno destato allarme e che quindi ci hanno spinto a portare la questione sui banchi del Consiglio regionale. – spiega Giovannetti - Troppi studenti denunciano di essere costretti frequentemente a dover saltare la corsa e aspettare la successiva, per poi così arrivare in ritardo a scuola. I mezzi inoltre si sono rivelati troppo spesso insicuri e inadeguati, l’incendio a un autobus sulla linea Barga – Castelnuovo lo dimostra ed è sicuramente uno dei più gravi tra questi episodi. Per poter offrire un servizio efficiente a tutti gli utenti ed in particolar modo agli studenti sarebbe utile garantire la massima puntualità delle corse e un’adeguata manutenzione dei mezzi che comprenda la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate ed il loro corretto funzionamento. Inoltre, in vista della nuova acquisizione di mezzi di trasporto da parte di CTT NORD, l’azienda di trasporto pubblico locale che si occupa del servizio nel bacino di utenza di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, pensiamo sia utile conoscere in maniera più certa possibile il numero di utenti-studenti che fruiscono delle varie linee del servizio, con particolare riferimento a quelle della Valle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia, in modo da poter garantire il fabbisogno adeguato. Ci siamo quindi attivati con celerità ritenendo fondamentale un intervento della Regione su queste criticità. Un grazie va anche al Partito democratico territoriale che ha fatto presente con forza questa istanza e ai Gd della Valle del Serchio e di Capannori che si sono fatti portavoce di tale problematica”

“Con quest’interrogazione vogliamo portare all’attenzione della Giunta regionale una questione decisamente sentita dal nostro territorio. – fa presente Baccelli - Sul fronte della mobilità e dei trasporti, di cui mi occupo nella commissione che presiedo, tanto è stato fatto dalla Regione Toscana e tanto sappiamo bene continuerà a essere fatto. Qualificare il servizio ed ampliare maggiormente il numero di utenti del trasporto su gomma, è inoltre uno degli obiettivi del Piano regionale di Sviluppo e rappresenta sicuramente una priorità che dobbiamo perseguire con forza. CTT NORD, con la presentazione della carta dei servizi 2017 ha annunciato la predisposizione di un bando di gara per l’acquisizione di 50 nuovi bus di varie forme e dimensioni che andranno a sostituire i vecchi mezzi in uso. Pensiamo quindi sia l’occasione per mettere in campo veicoli più efficienti, in grado quindi di offrire il servizio di cui i nostri ragazzi hanno bisogno. Quelli che sono avvenuti a danno di studenti della provincia di Lucca sono fatti preoccupanti che non si devono ripetere”.