Recuperati quasi 5 milioni di euro di arretrati sulle pensioni lucchesi

Altre notizie brevi

sabato, 23 dicembre 2017, 12:27

“Ottime notizie dal Cipe per il nostro territorio. Sono stati deliberati per gli assi viari di Lucca ulteriori 5 milioni per la progettazione del secondo lotto, ovvero l’asse est ovest che si vanno a sommare ai 67 milioni del Governo già stanziati per il primo lotto, asse nord sud, a...

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:34

Come l'anno scorso il bando si era chiuso ad ottobre ed ora è pronta la graduatoria. La Regione Toscana finanzia con altri 850 mila euro 67 progetti di videosorveglianza per altrettanti Comuni o Unioni di Comuni. Il contributo arriva fino al 70 per cento della spesa.

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:34

Un "Progetto di vita" sempre più personalizzato e rispondente ai bisogni della persona disabile; un "budget di salute", per garantire la realizzazione di questo progetto; un "case manager" che sostenga la persona e la famiglia in tutto il percorso.

venerdì, 22 dicembre 2017, 11:25

Nei primi 9 mesi del 2017, il settore della pietra naturale italiano ha esportato 2.952.026 tonnellate di materiali lapidei per un valore di 1.485.128.379 euro registrando una crescita, sullo stesso periodo dell’anno precedente, del 5,7% in quantità e dell’1,14% in valore.

venerdì, 22 dicembre 2017, 10:17

Sovraffollamento e problemi di sicurezza dei mezzi in circolazione. Perfino un incendio su un autobus della linea Barga-Castelnuovo che fortunatamente non ha causato danni a persone ma ha comunque destato preoccupazione. Disagi che hanno spinto Ilaria Giovannetti e Stefano Baccelli, consiglieri regionali Pd, a presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale e...

giovedì, 21 dicembre 2017, 17:53

“Dobbiamo difendere non solo i posti di lavoro, ma anche la dignità dei lavoratori. Per questo diamo pieno sostegno ai dipendenti di Grande distribuzione e Cooperazione, circa 27mila persone in Toscana, che domani sciopereranno per il contratto. E invitiamo i cittadini a rimandare di un giorno gli ultimi acquisti natalizi”.

giovedì, 21 dicembre 2017, 14:52

Accentuare le campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione del virus Hiv, promuovere la diffusione del test del tampone salivale. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una mozione in merito alle azioni di sensibilizzazione relative alla prevenzione dell’Hiv promossa dalla consigliera regionale Pd e componente commissione...

giovedì, 21 dicembre 2017, 13:26

“L’ultima inchiesta sul traffico di rifiuti illeciti nel Livornese ha ribadito, ancora una volta, che la Toscana non è più un’isola felice. I reati ambientali sono in aumento e anche per questo il ruolo dell’Arpat andrebbe rilanciato.

giovedì, 21 dicembre 2017, 10:14

Un torneo di calcio per ricordare Mario Lezoli, persona molto conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo della Garfagnana. Si svolgerà venerdì 29 dicembre il 1° Memorial Mario Lezoli al campo sportivo di Pieve Fosciana, torneo triangolare che vedrà la partecipazione dei padroni di casa, del Molazzana e del Castelnuovo, le società...

mercoledì, 20 dicembre 2017, 16:53

Quattordici collegi uninominali maggioritari per la Camera e sette per il Senato, altri quattro e due (plurinominali) per il proporzionale. Così voteremo a marzo 2018 per le Politiche con la nuova legge elettorale. La mappa dettagliata dei collegi in cui è stata suddivisa la Toscana, che porterà in Parlamento 38...