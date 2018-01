Agroalimentare, ultimi giorni per le iscrizioni a "Cibus" e "Summer Fancy Food"

Altre notizie brevi

martedì, 2 gennaio 2018, 11:19

La siccità degli ultimi mesi ha inciso indirettamente anche sull'allevamento da carne bovina: quel 40 per cento in meno di fieno prodotto dalle aziende ha reso necessario il ricorso all'acquisto di fieno a cui si dovrà imputare un leggero aumento dei prezzi di vendita della carne.

martedì, 2 gennaio 2018, 11:19

Corsi per operatore socio sanitario (OSS) nelle aziende sanitarie toscane. Per l'anno 2017-2018 la Regione ne finanzia 32, per complessivi 960 posti, per un importo totale di 390.000 euro. Lo stabilisce una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso...

martedì, 2 gennaio 2018, 11:18

Gli attuali tagliandi Isee-tpl saranno validi fino al 31 marzo 2018. Lo ha deciso la Giunta regionale che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini toscani ed offrire loro più tempo per rinnovare la documentazione, ha approvato una delibera che prolunga fino alla fine di marzo la validità del tesserino 2017.

giovedì, 28 dicembre 2017, 13:28

Prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

mercoledì, 27 dicembre 2017, 12:54

E' stato avviato l'iter per l'istituzione del Distretto Turistico della Valle Apua. La Giunta regionale della Toscana deve inviare formale richiesta al Ministero dei Beni culturali e del Turismo che dovrà istituire la nuova realtà. Il Distretto rappresenta l'unificazione strategica di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire...

mercoledì, 27 dicembre 2017, 10:56

Dopo Natale, la vacanza si fa in agriturismo. Un successo per il settore confermato dai numeri: un aumento del 20% delle richieste in Toscana rispetto all'anno scorso. Sono soprattutto famiglie con bambini, italiane, che decidono di concedersi una pausa tra relax e natura.

martedì, 26 dicembre 2017, 14:18

Stamattina alle 7.52 un uomo, ultra settantenne, è stato soccorso nel comune di Pescaglia in codice rosso per aver riportato alcune fratture e un trauma cranico a seguito di una caduta, da alcuni metri, dalla propria abitazione. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

sabato, 23 dicembre 2017, 12:27

“Ottime notizie dal Cipe per il nostro territorio. Sono stati deliberati per gli assi viari di Lucca ulteriori 5 milioni per la progettazione del secondo lotto, ovvero l’asse est ovest che si vanno a sommare ai 67 milioni del Governo già stanziati per il primo lotto, asse nord sud, a...

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:34

Come l'anno scorso il bando si era chiuso ad ottobre ed ora è pronta la graduatoria. La Regione Toscana finanzia con altri 850 mila euro 67 progetti di videosorveglianza per altrettanti Comuni o Unioni di Comuni. Il contributo arriva fino al 70 per cento della spesa.

venerdì, 22 dicembre 2017, 17:34

Un "Progetto di vita" sempre più personalizzato e rispondente ai bisogni della persona disabile; un "budget di salute", per garantire la realizzazione di questo progetto; un "case manager" che sostenga la persona e la famiglia in tutto il percorso.