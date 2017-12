Rubriche : lettere alla gazzetta



“Mercato di Castelnuovo, stavolta si è rischiata la tragedia!”

sabato, 30 dicembre 2017, 15:52

di tiziano innocenti

Da anni conduce una battaglia solitaria per lo spostamento del mercato del giovedì mattina dal centro storico di Castelnuovo per ragioni di sicurezza. Secondo quanto sostiene il commerciante Tiziano Innocenti, non ci sarebbero le condizioni per soccorrere nel modo migliore una persona in caso di necessità e ci invia la foto di un intervento avvenuto due giorni fa in piazza Umberto I:

Ancora una volta, l’ennesima, i fatti mi danno ragione! Ho anche la foto, potete vedere l’ambulanza che è dovuta intervenire in piazza Umberto durante il mercato del giovedì mattina. Un signore è stato colto da malore ed è stato necessario chiamare i soccorsi. Non immaginate quante difficoltà ha avuto l’ambulanza a raggiungere la piazza! L’unica via di accesso era rappresentata da via Garibaldi, da percorrere in senso contrario, ma prima hanno dovuto spostare le transenne ma questo non sarebbe nulla. Come al solito, diverse auto erano parcheggiate di fronte alle transenne e ci sono stati problemi a spostarle, perdendo di conseguenza tempo. Dopo diverse vicissitudini il mezzo ha raggiunto la piazza e ha soccorso l’uomo. Per fortuna non è successo niente ma cosa sarebbe accaduto se la vita dell’uomo fosse stata questione di tempo, magari minuti?.

Io ho sempre combattuto per far spostare il mercato ma nessuno mi ha dato ragione. Tutte le autorità sono state contattate e allertate ma sembra che hanno ragione loro! Visto che sono un buon cittadino e siamo a fine anno, ne approfitto per ringraziare dell’attenzione e augurare buon anno all’amministrazione comunale, al sindaco, all’assessore Raggi, alla polizia municipale, al Prefetto, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco … li ringrazio tanto per ascoltarmi sempre e prendere in considerazione le mie segnalazioni. Cosa accadrebbe se fossero loro in difficoltà quando c’è il mercato? Buon anno a tutti!