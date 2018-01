Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pirogassificatore, il diritto al lavoro non può prevaricare sulla salute dei cittadini"

lunedì, 1 gennaio 2018, 13:20

di una cittadina

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, a firma di una cittadina, in risposta alle dichiarazioni della Cgil di Lucca sulle scelte dell'azienda Kme riguardo la costruzione di un pirogassificatore.



Come cittadina mi sento in dovere e in diritto di replicare a quanto detto dalla Cgil di Lucca sulla costruzione di un pirogassificatore a Fornaci. Credo che il diritto al lavoro non possa in nessun modo prevaricare sulla salute dei cittadini. In una valle come la nostra, dove già la salute dell'aria è compromessa, penso che permettere una cosa del genere significhi non vedere più in là dei nostri occhi, non pensare ai nostri figli, non pensare al futuro... Il fatto che Kme negli anni passati abbia potuto fare ciò che voleva in nome del lavoro non gli dà il diritto di continuare a farlo. Riguardo alla Cgil forse pensa che difendendo a prescindere i posti di lavoro riesca a riconquistare le molte tessere perse; comunque, dopo questa presa di posizione, mi toglie ogni dubbio, ne sono uscita e sono fiera di averlo fatto!!!