Daniel Gemignani è l'ultimo rinforzo per il centrocampo del GhiviBorgo

venerdì, 29 dicembre 2017, 22:09

di michele masotti

Finale di 2017 particolarmente frenetico in casa GhivizzanoBorgo sia per quanto concerne il mercato che per le sedute di allenamento svolte dai biancorossi in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 7 gennaio in quel di Scadicci. Domani i ragazzi di Venturi affronteranno in amichevole l’Aglianese di Pacifico Fanani e dei freschi ex Villagatti e Pagano: nel frattempo i dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle hanno piazzato un colpo importante, ufficializzando l’ingaggio del centrocampista lucchese Daniel Gemignani, classe 1994 che aveva iniziato questa stagione collezionando sette presenze con la maglia del Como, storico club costretto a ripartire dalla D dopo il secondo fallimento degli ultimi dodici anni. Il mediano cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli conta 89 presenze tra i professionisti, suddivise nelle due stagioni di Viareggio, nelle parentesi di Barletta e Savona e negli ultimi due campionati da titolare in quel di Pontedera. Gemignani sostituisce, di fatto, il pari ruolo Gori, ingaggiato ad inizio della suddetta sessione invernale dalla Clodiense per poi accettare la corte del Taranto, club della sua città. I dirigenti del GhiviBorgo non si sono fatti cogliere impreparati a questa partenza, completando l’acquisto di un giocatore come Daniel Gemignani che rappresenta un lusso per questa categoria e che darà, si augura tutto l’entourage del Ghivizzano, un apporto importante per raggiungere la salvezza diretta senza dovere ricorrere, come avvenuto nello scorso torneo, alla lotteria dei play-out.

A questo punto, manca soltanto un tassello a Simone Venturi per avere una rosa completa in tutti i reparti. Si tratta di un portiere che andrà ad affiancare il neoacquisto Signorini, autore di buone prestazioni in questo primissimo scampolo della sua avventura tra le fila del GhiviBorgo. È altamente probabile che l’estremo difensore mancante possa arrivare in prestito da un club professionistico non appena si scatterà la finestra di calciomercato stabiliti per le prime tre categorie del panorama calcistico nazionale.