Festa di Natale per le Piccole Aquile del G.S. Orecchiella con cross e pizzata

giovedì, 21 dicembre 2017, 22:43

Nella 13ª giornata di quarta serie amatori AICS, vittoria di fondamentale importanza per il Fosciandora che vince sul campo della capolista Dinamo Pontecosi, accorciando la classifica e il distacco da essa

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:33

Non poteva che chiudersi nel migliore dei modi la stagione agonistica per la Scuderia Maranello Corse che, in provincia di Lucca al Rally del Ciocchetto, centra una strabiliante settima posizione assoluta con l'equipaggio Guglielmini-Giorgio

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:08

Seconda vittoria consecutiva, in 3 giorni, per il Pontecosi che gli permette di allontanarsi dalla zona playout e di, clamorosamente, avvicinarsi alla zona playoff, entrambe distanti cinque punti

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:06

Le due settimane di inattività forzate del River Pieve non hanno interrotto la ritrovata brillantezza dei ragazzi di Davini. Nel primo dei due recuperi da effettuare, il secondo sarà in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, i “millionarios” della Garfagnana si impongono in rimonta per 2-1 ai danni del quotato Serricciolo...

mercoledì, 20 dicembre 2017, 18:30

I ragazzi di Fiori, al termine di una prestazione e per più di un tempo in dieci uomini, infliggono la terza sconfitta stagionale alla neo capolista Unione Pontigiana, decisivo il gol di Barsanti e risalgono al quarto posto a -2 dalla compagine pistoiese

mercoledì, 20 dicembre 2017, 17:21

Il GhivizzanoBorgo chiude il suo 2017 e il girone di andata con la fondamentale vittoria interna, 1-0 il finale, contro i liguri dell’Albissola davanti al pubblico amico. Al “Delle Terme” i biancorossi conquistano il quinto successo del loro torneo, scavalcando in classifica Rignanese, San Donato Tavernelle e Savona e uscendo...