Fosciandora corsaro: sconfitta la capolista Dinamo Pontecosi

giovedì, 21 dicembre 2017, 22:43

di lorenzo fiori



0-1

Dinamo Pontecosi: Poli Matteo, Lucchesi (Trombi), Tamagnini, Suffredini, Spina, Banchieri, Marchione (Verdigi), Massari, Coli, Nincheri e Ceesay. A disposizione: Poli Marco e Masotti. Allenatore: Rossi Antonio.

Fosciandora Amatori: Daddoveri, Bacci, Giovanetti, Wojtowicz, Vergamini, Pennacchi, Rocchiccioli, Innocenti, Casci (Lemetti), Martinelli (Salotti) e Bertoni. A disposizione: Cavani, Moscardini, De Cosmi, Nita e Bergamini S. Allenatore: Tognetti Mauro.

Arbitro: Michelotti Davide.

Marcatore: 40' Casci.

Note: ammoniti Banchieri, Lucchesi, Massari, Coli, Suffredini, Daddoveri e Salotti. Minuti di recupero 0' e 4'.

Nella 13ª giornata di quarta serie amatori AICS, vittoria di fondamentale importanza per il Fosciandora che vince sul campo della capolista Dinamo Pontecosi, accorciando la classifica e il distacco da essa.

Tatticamente Rossi, privo di alcuni squalificati, schiera i suoi con un 3-5-2, che poi diventerà, per esigenze tattiche, un 4-4-2, affidando le chiavi del centrocampo a Marchione e posizionando Nincheri come terminale offensivo. Tognetti, invece, schiera un 4-3-2-1, solido e compatto, posizionando Bertoni come "falso nove" e la coppia Wojtowicz-Giovannetti come pilastri difensivi.

Partita non bella dal punto di vista tattico, praticamente giocata solo su lanci lunghi, complice anche la quasi impraticabilità del campo, completamente ghiacciato e dissestato. Primo tempo senza troppi spunti da entrambe le squadre, da annotare solo una bella parata di Daddoveri su un tiro da fuori di Nincheri. Ottimi infatti i lavori svolti da entrambe le difese, soprattutto per il Fosciandora con il suo trio di centrocampo che lascia poche palle alla Dinamo Pontecosi e le poche che riescono a passare verranno neutralizzate dalla difesa ospite. Nel finale di primo tempo un corto rinvio del portiere locale trova Bertoni, che, lanciato a rete, viene atterrato in area, e dopo che Martinelli aveva segnato, l'arbitro assegna il primo rigore in campionato per il Fosciandora, trasformato da Casci che porta in vantaggio gli ospiti.

Nel secondo tempo il Pontecosi è più aggressivo e alla ricerca del gol del pareggio ma il Fosciandora rimane sempre attento e non lascia spazi per creare occasioni da rete, cercando occasioni per il contropiede. Solo nel finale rischierà su di un colpo di testa di Nincheri che finirà a lato.

Nella prossima giornata, la prima del 2018, la Dinamo Pontecosi affronterà l'Atletico Penarol mentre il Fosciandora sarà impegnato, sabato 23 dicembre, nel recupero casalingo contro il Castelnuovo Amatori.