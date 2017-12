Sport



Frati colpisce in avvio e il GhiviBorgo ritrova i tre punti

mercoledì, 20 dicembre 2017, 17:21

di michele masotti



1-0

GhivizzanoBorgo: Signorini, Brizzi (89’Barretta), Bassano, Michelotti, Giordani, Diana, Frati (84’Micchi), Nottoli (84’Riccioli), Di Paola, Masini (81’Chelini), Rubechini A disposizione: Decanini, Lecceti, Coselli, Beqiri, Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Albissola: Caruso, Gulli, Corbelli, Sancinito (46’Papi), Molinari, Gargiulo, Cambiaso, Raja, Carballo, Bennati (46’Cargiolli) Coccolo (67’Piacentini) A disposizione: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Minutoli, Siciliano Allenatore: Fabio Fossati

Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Assistenti Lilli di Viterbo e Pasqualetto di Aprilia)

Marcatori: 12’ Frati

Note: Espulso al 74’ Raja per condotta violenta. Ammoniti Nottoli, Carballo e Sancinito. Angoli 6-3. Minuti di recupero 1’ e 4’.

Il GhivizzanoBorgo chiude il suo 2017 e il girone di andata con la fondamentale vittoria interna, 1-0 il finale, contro i liguri dell’Albissola davanti al pubblico amico. Al “Delle Terme” i biancorossi conquistano il quinto successo del loro torneo, scavalcando in classifica Rignanese, San Donato Tavernelle e Savona e uscendo dalla poco invidiabile zona play-out. Lo score finale non rende piena giustizia ai ragazzi di Simone Venturi, autentici padroni del campo e in più di una circostanza vicini alla rete che avrebbe permesso loro di non mantenere in bilico il risultato fino al 94’. I “colchoneros” della Media Valle, in attesa dell’arrivo di un nuovo centrocampista per colmare il vuoto lasciato da Zagaglioni e Gori, possono guardare con ottimismo alle prime giornate del girone di ritorno che, fatte eccezioni per gli incroci contro Viareggio e Real Forte Querceta, prevedono degli scontri salvezza davvero molto importanti a fini della graduatoria.

I locali scendono in campo con il medesimo undici che ha impattato, appena 72 ore fa, in quel di San Donato Tavernelle. Mister Fossati, dal canto suo, ha nell’inserimento di Corbelli in luca di Cargiolli l’unica variazione rispetto al pareggio di domenica scorsa contro il Seravezza. Al 12’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Frati, abile nel rubare palla a venti metri dalla porta ospite e a trovare l’angolo giusto che non lascia scampo a Caruso. Il numero uno dell’Albissola si esalta otto minuti dopo quando vola nel deviare la sfera sulla rovesciata di Masini sugli sviluppi di un corner. Al minuto numero ventiquattro ancora protagonista il numero uno dell’Albissola si ripete su Nottoli, autore di una bella prova. Gli ospiti, scesi in campo con due 2000 titolari, non si rendono mai pericolosi dalle parti di Signorini.

La ripresa si apre con il doppio cambio in casa amaranto con l’ex Sporting Recco Papi e Cargiolli che prendono il posto di Sancinito e Bennati. Sostituzioni che non mutano lo spartito del match, con il GhiviBorgo colpisce la traversa con Nottoli, ben servito dal traversone dalla sinistra scoccato da Bassano. Al 61’ bella proiezione offensiva di Giordani che davanti a Caruso si lascia ipnotizzare dall’intervento del numero uno ospite. La strada per i locali si fa sempre più in discesa al 74’ perché Raja si fa cacciare da Lovison per un brutto fallo ai danni di Nottoli. In superiorità numerica è magistrale la gestione del pallone da parte dei padroni di casa, quest’oggi in completo nero, che addormentano i ritmi della partita e festeggia tre punti d’oro.

Tra due settimane, al rientro dalla pausa natalizia e di fine anno, incomincerà il girone di ritorno con il GhiviBorgo che sarà di scena a Scandicci, la penultima della classe che, però, ha colto un buon pareggio sul campo della Lavagnese.