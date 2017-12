Sport



Il Cefa chiude il 2017 con una vittoria

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:00

CEFA BASKET 75

BASKET PONSACCO 59

Parziali (10-13; 36-26; 53-41)

Cefa: Romei 4, Angelini A. 6, Pozzi 2, Angelini S. 26, Castiglioni 3, Bertolini, Guidugli 4, Lana 9, Tardelli 4, Ferrando 4, Cosimini 13, Lucchesi. All. Rocchiccioli

Ponsacco: Chetoni 6, Deci 2, Menichini 5, Salerno 6, Calvani ne, Ben Salem 5, Giacomina 2, Pugi 8, Innesti 14, Buti, Ferretti 6, Antigiani 5. All. Ciapini



Arbitri: Macigni F. (PT) e Michelozzi A. (PT)

Il Cefa inizia il girone di ritorno con una vittoria che chiude un 2017 da incorniciare per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini. Dalla conquista della Promozione ad un avvio di torneo che ha proiettato gli uomini allenati da Michele Rocchiccioli ai primi posti della classifica. La vittoria contro Ponsacco (75-59) è maturata, dopo un avvio difficile, grazie alla solita buona prova del collettivo come dimostra il referto con 10 giocatori a segno. Simone Angelini conferma il suo stato di grazia con 26 punti e coach Rocchiccioli può dare spazio a tutto il roster con l'esordio del 17enne Lucchesi e i primi punti del 16enne Castiglioni. Ora arriva la pausa, il campionato riprenderà il 10 gennaio a Pistoia.



Dagli altri campi: Bottegone vince in trasferta contro San Miniato pur con uno scarto di soli 4 punti (59-63). Audax Pistoia centra invece la prima vittoria stagionale in casa contro Carrara per 70-51 sbloccando così il proprio punteggio in campionato. Capannori fa valere il fattore casa contro Fucecchio imponendosi 67-48 di fronte ai propri tifosi. Infine, Rossoblu Junior Montecatini riscatta la sconfitta in terra garfagnina andando a vincere 47-55 nella difficile trasferta contro Ludec Porcari dell'intramontabile Mario Boni. Turno di riposo per Basket Rossoblu Montecatini.



Classifica: Rossoblu Junior 20, Bottegone 18, Cefa 16*, Porcari 14, Capannori 12, Fucecchio 10*, Carrara 8, Basket Rossoblu 8, Ponsacco 6, San Miniato 4, Pistoia 2.



* una partita in meno