Il Pieve Fosciana chiude il suo 2017 con il successo sulla capolista Unione Pontigiana

mercoledì, 20 dicembre 2017, 18:30

di michele masotti



1-0

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Sarti (80’Angelini), Lorenzo Bacci, Giuntini, Biagioni, Lucchesi (60’Nicolò Tognarelli), Barsanti, Piacentini (80’Touray), Giusti, Corrado Dini (58’Biggi) A disposizione: Damiano Dini, Contini e Lenzi Allenatore: Francesco Fiori

Unione Pontigiana: Fiaschi, Panelli, Luppi, Michetti, Chiavacci, Avanzati, Cecchi (53’Sorini), Brachini, Forcieri, Mugnetti, Bartolini A disposizione: Andrea Tognarelli, Toto, De Paola e Niccolai Allenatore: Lamberto Bendinelli

Arbitro: Macovila di Pisa

Marcatori: 35’Barsanti

Note: Espulso al 43’ Barsanti per fallo di reazione e al 83’Panelli per doppia ammonizione. Ammoniti Giusti, Biagioni, Forcieri, Corrado Dini, Brachini e Chiavacci. Calci d’angolo 2-1. Minuti di recupero 1’ e 5’.

Avviso ai naviganti delle tumultuose acque dei vertici della classifica (le prime sette infatti sono separate da solo sei punti nda): per la lotta al primo posto c’è anche il Pieve Fosciana. I ragazzi di Fiori, al termine di una prestazione e per più di un tempo in dieci uomini, infliggono la terza sconfitta stagionale alla neo capolista Unione Pontigiana, decisivo il gol di Barsanti e risalgono al quarto posto a -2 dalla compagine pistoiese. Gli ospiti restano, comunque, al primo posto in virtù della contemporaneo k.o del Serricciolo in casa del River Pieve. A 90’ dalla termine del girone di andata, che si concluderà domenica 7 gennaio 2018, restano in quattro i team in corsa per il platonico, ma al tempo stesso significativo, titolo di campioni d’inverno.

Il secondo 1-0 nel giro di tre giorni proietta il Pieve Fosciana, sceso in campo con la maglia nera per dovere di ospitalità, nella piena bagarre per il primato, dimostrando di avere tutta le carte in regola, vedi organizzazione di gioco, bella manovra e individualità di spicco, per puntare al bersaglio grosso in un 2018 che vedrà capitan Biagioni e compagni ancora in corsa anche nei quarti di finale di Coppa Toscana. Eppure anche in una sfida sostanzialmente dominata, per poco i padroni di casa non venivano beffati dagli unici due conclusioni, nel giro di 15’’, dall’Unione Pontigiana che si sono stampate sulla traversa della porta difesa dall’inoperoso Regoli. La capolista, vuoi per i grandi meriti del team garfagnino, non ha sfruttato la superiorità numerica, scattata al 43’ per il fallo di reazione di Barsanti, fino a quel momento il migliore in campo, su Brachini. Sarti, Barsanti e i rientranti Biagioni e Piacentini sono le novità proposte da Fiori rispetto al blitz di tre giorni fa contro il Ponte a Moriano. Anche mister Bendinelli cambia quattro uomini dopo il big match di domenica scorsa contro il Serricciolo. Nemmeno il tempo di battere il calcio d’inizio che Giusti, lanciato dalle retrovie, si presenta a tu per tu davanti a Fiaschi con il numero uno ospite bravo nel respingere il tiro con il corpo. I locali sfondano con una certa tranquillità sulla corsia destra, dove Pieri e Lucchesi rendono difficile il pomeriggio di Panelli e Bartolini. Al 15’ ci prova Corrado Dini con un tiro da posizione defilata che finisce sull’esterno della rete. Al minuto numero trentacinque, sugli sviluppi di un punizione laterale, Barsanti raccoglie un pallone vagante e lo trasforma nella rete del vantaggio con una precisa girata da sottomisura. La partita del mediano locale dura altri otto minuti poiché viene espulso per un fallo di reazione su Brachini, reo di una brutta entrata ai suoi danni.

Nella ripresa ci si aspetta una capolista che, forte della superiorità numerica, collezioni palle gol, invece sono i locali che, grazie ad una retroguardia insuperabile, sfiorano in più una circostanza in raddoppio. Al 54’ Fiaschi respinge in corner una velenosa punizione di Piacentini. Sette minuti più tardi il neo entrato Biggi si esibisce in una travolgente progressione, tre avversari saltati, culminata con la deviazione in angolo di Fiaschi. Al 70’, inattesa per come si stava sviluppano il match, ecco la fiammata dell’Unione Pontigiana. Dapprima Sorini centra la traversa con un colpo di testa: stessa sorte tocca alla splendida conclusione al volo da fuori scoccata da Bartolini. Cinque minuti più tardi il direttore di gara non concede un netto rigore ai locali per una spinta di Chiavacci ai danni di Giusti, pronto a deviare il pallone in rete. Al 83’ viene ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Panelli, incappata nel suo secondo giallo dopo un fallo su Pieri.

Dopo cinque lunghi minuti di recupero, il Pieve Fosciana arriva alle due settimane di pausa con una vittoria tanto pesante quanto meritata. Al rientro dalla sosta ad attendere i biancorossi ci sarà il derby contro i Diavoli Neri Gorfigliano.