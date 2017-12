Il Pieve Fosciana si aggiudica il Memorial Lezoli: battuti Molazzana e Castelnuovo

Altri articoli in Sport

venerdì, 29 dicembre 2017, 22:09

I dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle hanno piazzato un colpo importante, ufficializzando l’ingaggio del centrocampista lucchese Daniel Gemignani, classe 1994 che aveva iniziato questa stagione collezionando sette presenze con la maglia del Como, storico club costretto a ripartire dalla D dopo il secondo fallimento degli ultimi dodici anni

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:29

È stato un Santo Stefano all’insegna della corsa e di ottimi risultati per molti portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, protagonisti in alcune gare che si sono disputate nel comprensorio toscano

mercoledì, 27 dicembre 2017, 16:00

Il Cefa inizia il girone di ritorno con una vittoria che chiude un 2017 da incorniciare per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini. Dalla conquista della Promozione ad un avvio di torneo che ha proiettato gli uomini allenati da Michele Rocchiccioli ai primi posti della classifica

martedì, 26 dicembre 2017, 11:02

Simone Ferrali, lo “spagnolo” del sodalizio biancoverde vista la grossa mole di competizione disputate nello stato iberico, ha conquistato un lusinghiero secondo posto assoluta alla “23° Scarpinata della solidarietà”, svoltasi a Vangile e organizzata dal GP Massa e Cozzile

domenica, 24 dicembre 2017, 09:54

Anche per il Castelnuovo è il momento di staccare spina. Dopo la seduta nella palestra del Ciocco di Castelvecchio Pascoli e un test al Nardini contro la Juniores, mister Fabrizio Tazzioli ha ordinato lo “sciogliete le righe”. Appuntamento a mercoledì 27 dicembre

domenica, 24 dicembre 2017, 09:53

Non solo la Serie A: anche il campionato U.I.S.P. della Garfagnana è sceso in campo, almeno per alcune gare di recupero. Non conosciamo esattamente la storia della Lega, ma immaginiamo di aver assistito alla vittoria più netta nella storia della U.I.S.P. garfagnina