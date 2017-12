Sport



Il Pontecosi espugna, per la prima volta, il comunale di Barga. 0-2 il finale

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:08

di lorenzo fiori



0-2

Barga: Mannini Leonardo, Nardini (86' Ginestrelli), Petruzzi, Gavazzi, Wurach, Di Lorenzo, Fornesi (82' Motroni), Mutigli, Naji (71' Giusti), Reti (76' Mammini Gianmarco) e Martini. A disposizione: Togneri, Napolitano e Bondielli. Allenatore: Romei Simone.

Pontecosi Lagosì: Martini Adami, Lunardi, Bertucci, Pozzi, Cavani (86' Valdrighi), Canelli, Marigliani Lorenzo, Luti, Giannotti, Bonini (34' Gennaro) e Bravi (75' Romei Filippo). A disposizione: Guidetti. Allenatore: De Luca Roberto.

Arbitro: Gallà Giovanni di Pistoia.

Marcatori: 55' Giannotti e 69' Luti.

Note: ammoniti Gavazzi, Wurach e Bravi.

Seconda vittoria consecutiva, in 3 giorni, per il Pontecosi che gli permette di allontanarsi dalla zona playout e di, clamorosamente, avvicinarsi alla zona playoff, entrambe distanti cinque punti.

Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Barga, bloccato al 13º posto, distante tre lunghezze dalla posizione che gli consegnerebbe la salvezza certa.

Tatticamente Romei schiera i suoi con un 3-4-2-1 molto rimaneggiato (assenti Balducci, Ghafouri, Giannotti ecc.). De Luca, invece, conferma il 4-3-3 che aveva portato alla vittoria nell'ultima giornata, sostituendo l'assente Marigliani Diego con il fratello Marigliani Lorenzo in mediana e posizionando Bonini nell'insolito ruolo di centravanti.

Primo tempo brutto dal punto di vista della bellezza del gioco espresso da entrambe le squadre. La prima occasione ce l'hanno i locali con un colpo di testa di Fornesi, parato facilmente dal numero uno gialloblù.

Si "sveglia" il Pontecosi che sfiora il vantaggio, prima con Bonini, al 25', in versione altruista che, al limite dell'area e in posizione centrale, cerca di servire Bravi, che si stava inserendo sulla sinistra, invece che tirare. Successivamente, due minuti dopo precisamente, Bravi, davanti al portiere conclude male e il tiro finisce abbondantemente sopra la traversa.

Al 34' cambia un po' l'assetto degli ospiti, a causa dell'infortunio di Bonini, sostituto da Gennaro che si posiziona come terzino destro, Marigliani Lorenzo avanza come centravanti, Canelli scala come mediano e Lunardi avanza e si posiziona come mezzala di centrocampo.

Occasionissima, per il Barga, al 31', con un colpo di testa di Fornesi salvato sulla linea di porta da Luti. Sempre Luti, al 36', conclude dal limite dell'area ma Mannini blocca facilmente.

Nel secondo tempo partono più vogliosi gli ospiti che, dopo vari tentativi, riescono a lanciare bene Bravi sulla fascia sinistra che crossa in mezzo dove trova un difensore locale che tocca per allontanare il pallone ma invece questo tocco sarà fatale perché diventerà un assist per il vantaggio pontecosino targato Giannotti.

Ancora Pontecosi, al 69', quando Bravi verticalizza per Giannotti che, dalla sinistra, crossa bene e trova Luti che conclude e sigla il raddoppio.

Velleitarie saranno tutte le, presunte, occasioni dei locali che cercheranno, in tutti i modi, di riaprire la partita, non creando particolari problemi a Martini Adami Michele.

Nella prossima giornata, la prima del 2018, il Barga ospiterà il Luccasette, dando vita ad un vero proprio scontro diretto per la salvezza. Il Pontecosi, invece, cercherà di mantenere la striscia positiva sul campo del San Filippo.

Da segnalare anche che, quella di oggi, è stata, per il Pontecosi, la prima vittoria storica sul campo del Barga. Un'altra soddisfazione, quindi, per questa piccola ma solida realtà garfagnina, capitanata dal presidente Massimo Giannotti.