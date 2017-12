Sport



Jessica Perna e Girma Castelli protagonisti di fine anno per il G.S. Orecchiella

domenica, 31 dicembre 2017, 10:10

di simone pierotti

Ultime gare del 2017 ed ultimi “colpi” per i runners del G.S. Orecchiella Garfagnana. Jessica Perna chiude la sua stagione da protagonista assoluta dei trail con un ottimo 5° posto nella Eco mezza della Valdorcia, dove tra gli uomini “mister barefoot” Daniele De Pasquale centra il 28° posto. Alla Coppa Santo Stefano, tradizionale e molto competitiva gara che si svolge a Vallecchia, grande prova per il giovane Girma Castelli, 13° assoluto con il tempo di 21:25, ma molto bene anche Jonathan Toni 17° in 21:37 e Davide Togneri, 20° in 22:04, 43° Manuel Franchi, 45° Giuseppe Carli, 51° Antonio Pelligotti. Tra i Veterani 11° Massimo Casci. Al 10° Trofeo Santo Stefano di Firenze 29° Federico Matteoni 47:51, 104° Luca Borelli e rientro alle gare per il veterano Adriano Matteoni, che prepara un 2018 da “demonio”.