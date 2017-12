Sport



La Pallavolo Valdiserchio vince il torneo internazionale a Pisa

sabato, 30 dicembre 2017, 11:12

Grande prestazione delle giovani leve femminili della Pallavolo Valdiserchio che al termine della due giorni del torneo internazionale “Dream Volley White Cup” giocato a Pisa ed ottimamente organizzato dai padroni di casa del Dream Volley Group, si sono aggiudicate il gradino più alto del podio nella categoria under16 che vedeva al via 9 squadre provenienti oltre dalla stessa area pisana anche da Livorno, Versilia e dalla Spagna.

Nella prima giornata di gare, mercoledì 27 dicembre, ha visto la squadra borghigiana inserita nelle qualificazioni della mattina nel girone C, chiuso al primo posto in virtù della vittoria per 2-0 sulle spagnole del Club Voleibol Bunyola e della sofferta vittoria per 2-1 sulle padrone di casa del Dream Volley Rossa. Nel pomeriggio, gare nel girone Verde insieme alla Jul Volley (seconda del girone A) e alla Dream Volley Gialla (terza del girone B), anche questo raggruppamnete nuovamente chiuso al comando con due secche vittorie per 2-0. Al termine della prima giornata è stata stilata una classifica, basata sui risultati della doppia serie di qualificazione che ha visto la Valdiserchio al secondo posto e quindi qualificata per le semifinali.

Nella seconda giornata di gare, giovedì 28 dicembre, al mattino si sono svolte le semifinali con le lucchesi opposte al Volley Cecina superato per 2-0, mentre nell’altra la Dream Volley Blu ha superato la Dream Volley Rossa.

Al pomeriggio in un PalaDream gremito, con la presenza di tutte le compagini partecipanti al torneo, le portacolori del Borgo allenate da coach Misale hanno conquistato questa finalissima superando per 2-0 la Dream Volley Blu al termine di un match al cardiopalmo. Infatti le lucchesi fanno loro il primo set per 25-19, ma ecco che nel secondo parziale le pisane escono fuori, c’è stata grande battaglia, con le padrone di casa a fare l’andatura nel tentativo di riequilibrare le sorti e proprio sul filo di lana, le ragazze della Valdiserchio, riescono a dare il classico colpo di coda annullando due set point alle avversarie dopo aver recuperato lo svantaggio del 21-24, chiudendo quindi al 26-24 e ad aggiudicarsi il torneo.

Dalla società i complimenti vivissimi alle ragazze: Alessandra Unti (K), Sara Belli, Caterina Bianchi, Cecilia Bianchi, Barbara Cavani, Michelle Chiocchetti, Chiara Martinelli, Elena Morotti, Sofia Morotti, Giulia Peruzzi e Azzurra Rotonda, che in questa due giorni si sono dimostrate un gruppo coeso sotto tutti i punti di vista, sopperendo con maturità all'assenza sulla panchina del coach Maurizio Misale fino alle semifinali sostituito dalla “triade": Lorena Tomei, Elena Bianchi e Andrea Casella. Coach Misale comunque da applausi per la stoica presenza in panchina per la finalissima nonostante l'influenza, così come da applausi sono stati i genitori/sostenitori sempre pronti a sobbarcarsi viaggi e a stare vicini alla squadra.

Per la cronaca questa la classifica finale del torneo femminile under 16: 1° Pallavolo Valdiserchio, 2° Dream Volley Pisa Blu, 3° Dream Volley Pisa Rossa, 4° Volley Cecina, 5° Pallavolo Cascina, 6° Jul Volley, 7° Dream Volley Gialla, 8° Club Voleibol Bunyola, 9° Volley Lupi S. Croce.