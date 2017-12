Sport



Maranello Corse, per chiudere in bellezza un 'Ciocchetto da Top10"

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:33

Non poteva che chiudersi nel migliore dei modi la stagione agonistica per la Scuderia Maranello Corse che, in provincia di Lucca al Rally del Ciocchetto, centra una strabiliante settima posizione assoluta con l'equipaggio Guglielmini-Giorgio al termine di una lotta serrata a colpi di decimi di secondo con un altro emiliano dal piede pesante, l'inossidabile Pier Verbilli.

A coronare poi la prestazione di Giacomo Guglielmini arriva anche il 4° tempo assoluto fatto segnare sulla Ps 11 a dimostrazione dell'ottimo lavoro stagionale svolto dal team che, insieme a Giacomo, è cresciuto gara dopo gara, arrivando ad inserirsi nelle posizioni di vertice delle classifiche assolute.

Con l'ottava piazza assoluta, l'equipaggio griffato Maranello Corse, coglie anche il secondo posto di classe N3 alle spalle di Vittorio Barsotti, locale mattatore di categoria.

Giungono al traguardo, che vale come una vittoria, anche Antonio Gianaroli e il navigatore Mazzini al termine di una gara che li ha visti segnare anche tempi di tutto rispetto con l'ormai datata Opel Corsa GrA; per loro arriva infatti la vittoria della classe A6.

Non poteva quindi terminare in modo migliore la stagione 2017 per la Scuderia di Maranello che, capitanata da Nicola Zandanel, sta già imbastendo i programmi per un glorioso 2018, ricco di sorprese e novità.