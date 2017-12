Sport



Prosegue la risalita del River Pieve: pesante successo contro il forte Serricciolo

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:06

di michele masotti



2-1

River Pieve: Micchi, Dunaiev, Pancetti, Friz, Pennucci, Fontana, Francesco Satti, Catalini, Alfredini, Luca Satti (87’Byaze), Benlaidi A disposizione: Vanni, Landi, Angelini e Cecchini Allenatore: Alessandro Davini

Serricciolo: Rovere, De Masi, Mencarini, Tonelli, Buo, Mastorci (65’Vassallo), Marchionna, Ginocchi, Iardella, Tavoni, Lisi (65’Perini) A disposizione: Gerali, Lombardi e Ceragioli Allenatore: Andrea Andreazzoli

Arbitro: Mariani di Livorno

Marcatori: 9’autorete Dunaiev, 30’ su rigore e 85’ su rigoreLuca Satti

Note: Espulso al 29’ Marchionna

Le due settimane di inattività forzate del River Pieve non hanno interrotto la ritrovata brillantezza dei ragazzi di Davini. Nel primo dei due recuperi da effettuare, il secondo sarà in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, i “millionarios” della Garfagnana si impongono in rimonta per 2-1 ai danni del quotato Serricciolo grazie alla doppietta di capitan Luca Satti. Con il quinto successo in campionato i biancorossi, unica formazione a non avere mai pareggiato, si portano a soli due lunghezze dalla salvezza diretta. I biancorossi sembravano avere imboccato la strada giusta per uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. Avere vinto contro una formazione del livello di quella apuana, dando continuità al 2-1 rifilato ai pisani della Giovanile Sextum Bientina, sembrano essere due tangibili indizi. Gli ospiti, dal canto loro, non approfittano della contemporanea sconfitta della capolista Unione Pontigiana per mano dei “cugini” del Pieve Fosciana, rimanendo così al secondo posto in coabitazione con la matricola Tirrenia.

I locali, privi di Pioli e Turri, scendono in campo con la formazione tipo: parte dalla panchina il neoacquisto Byaze, centrocampista arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Ponte a Moriano. Due assenze tra le fila del Serricciolo che deve rinunciare a Sbardella e Forno, espulsi tre giorni fa nel big match di Ponte Buggianese. Sebbene l’abbrivio dell’incontro veda il River Pieve fare la partita, il vantaggio viene trovato dal Serricciolo per effetto della fortuita autorete di Dunaiev. Al 15’ il rasoterra di Benlaidi finisce di poco a lato. Passano quattordici minuti e Marchionna, sugli sviluppi di un corner in favore dei locali, respinge con la mano il colpo di testa di Luca Satti. Rigore e, come da regolamento, espulsione per il numero sette massese. La trasformazione dello stesso capitano garfagnino è impeccabile. Nel finale di tempo diventa protagonista Rovere, uno dei migliori portieri della categoria, che respinge due pericolose conclusioni degli attaccanti locali. Nei secondi quarantacinque minuti la difesa ospite viene messa in difficoltà da alcune accelerazione dell’ispirato Benlaidi. La chiave di volta della sfida del “Nardini” giunge a dieci minuti dalla fine quando Francesco Satti viene steso in area da De Masi. Altro penalty che viene realizzato da Luca Satti, veramente glaciale dagli undici metri. I lunghi lanci del Serricciolo non provocano particolari apprensioni alla difesa biancorossa e così il club di Pieve Fosciana può festeggiare la quarta vittoria interna del suo campionato.