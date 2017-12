Sport



Santo Stefano ricco di soddisfazioni per il GP Parco Alpi Apuane

giovedì, 28 dicembre 2017, 15:29

di michele masotti

È stato un Santo Stefano all’insegna della corsa e di ottimi risultati per molti portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, protagonisti in alcune gare che si sono disputate nel comprensorio toscano. Nell’edizione numero 65 della “Coppa Santo Stefano” a Vallecchia, appuntamento clou per gli specialisti di questa disciplina, l’inossidabile Jilali Jamali ha conquistato un grande terzo posto assoluto in una gara dall’alto contenuto tecnico e con un campo partecipanti di livello eccelso. In terra versiliese ha debuttato con i colori biancoverdi il neoacquisto Giacomo Verona, autore di una bella prestazione che gli ha permesso di chiudere la propria “fatica” al settimo posto. Le buone notizie per il sodalizio garfagnino non finiscono qui poiché Marcello Bernardini ha conquistato la medaglia d’oro nella propria categoria, Emilio Canini il terzo posto nella sua serie mentre Paola Lazzini si è messa al collo una lusinghiera medaglia d’argento nella propria categoria. Buone prove sono state fornite anche dal rientrate Andrea Cavallini, Graziano Poli, Alessio Biondi, Mirco Toma e Andrea Pardini.

Ennesimo oro di categoria per Agostino Scortichini, che si è ben disimpegnato a Firenze nel “Trofeo Za.Za.”. All’Ecomaratona di Pienza, Giorgio Davini ha conquistato l’argento di categoria (8° piazza assoluta) mentre Claudio Simi (41° assoluto) si è imposto nella sua serie di appartenenza.