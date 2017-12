Sosta invernale per il Castelnuovo: test a Pieve Fosciana e Seravezza

Altri articoli in Sport

domenica, 24 dicembre 2017, 09:53

Non solo la Serie A: anche il campionato U.I.S.P. della Garfagnana è sceso in campo, almeno per alcune gare di recupero. Non conosciamo esattamente la storia della Lega, ma immaginiamo di aver assistito alla vittoria più netta nella storia della U.I.S.P. garfagnina

domenica, 24 dicembre 2017, 09:50

L'ultimo appuntamento della kermesse, andato in scena sulle strade del Rally Il Ciocchetto, ha decretato il successo tra i copiloti di Maicol Rossi e di Giulia Serafini tra le "ladies" del volante

venerdì, 22 dicembre 2017, 10:14

Giovedì 21 dicembre a Torrite si è disputato il Cross di Natale delle Piccole Aquile del G.S. Orecchiella Garfagnana. E’ stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme facendo sport e per farsi gli auguri di buon Natale con una pizzata presso il circolino del paese

giovedì, 21 dicembre 2017, 22:43

Nella 13ª giornata di quarta serie amatori AICS, vittoria di fondamentale importanza per il Fosciandora che vince sul campo della capolista Dinamo Pontecosi, accorciando la classifica e il distacco da essa

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:33

Non poteva che chiudersi nel migliore dei modi la stagione agonistica per la Scuderia Maranello Corse che, in provincia di Lucca al Rally del Ciocchetto, centra una strabiliante settima posizione assoluta con l'equipaggio Guglielmini-Giorgio

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:08

Seconda vittoria consecutiva, in 3 giorni, per il Pontecosi che gli permette di allontanarsi dalla zona playout e di, clamorosamente, avvicinarsi alla zona playoff, entrambe distanti cinque punti