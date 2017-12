Sport



Uisp Garfagnana: Poggio da record, 11 reti agli Amatori Vicas!

domenica, 24 dicembre 2017, 09:53

di simone pierotti

Non solo la Serie A: anche il campionato U.I.S.P. della Garfagnana è sceso in campo, almeno per alcune gare di recupero. Non conosciamo esattamente la storia della Lega, ma immaginiamo di aver assistito alla vittoria più netta nella storia della U.I.S.P. garfagnina. Il Capriola Poggio ne rifila addirittura 11 (a 0) al malcapitato Vicas Amatori. Giornata storica firmata da ben 7 giocatori che pongono la loro firma sullo score. Tripletta per Daniele Monelli, doppiette per Nicolò Bertonini e Riccardo Biagiotti, reti di Edoardo Micchi, Nicholas Bonaldi, Federico Vanni e Corrado Vitale. Balzo in avanti per il Poggio che si trova a soli due punti dalla vetta della classifica, occupata dal Lokomotiv che ha travolto a domicilio il Corfino 5-0 (doppietta di Alessandro Cassettai, reti di Federico Del Giudice, Michele Giorgi e Daniele Tonini). Il Careggine supera 2-0 i Diavoli Rossi Filicaia e li supera in classifica, grazie alle reti di Giacomo Bandini e dell’intramontabile Domenico Toni.