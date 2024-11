Casa, se vuoi acquistarla investi solo in queste città: son le più economiche d’Italia | Il mutuo è una passeggiata

Finalmente accendere un mutuo sarà una passeggiata. In questi posti le case costano meno di un abbonamento in palestra, approfittane.

Nel periodo storico in cui stiamo vivendo, acquistare casa di certo è uno degli obiettivi che giovani e meno giovani si pongono affinché possano avere un tetto sicuro e stabile per la vita. Purtroppo, acquistare un immobile non è poi così semplice.

Basti pensare che in grandi città, come Firenze, Bologna, Milano e Roma, quando ci si appresta anche solo a chiedere informazioni per un affitto, lungo o breve che sia, le cifre sono veramente altissime soprattutto per motivi ben precisi.

Trattasi di città universitarie e pertanto si tende ad avere parecchia domanda rispetto alle altre regioni d’Italia. In modo particolare, però sarebbe opportuno dire una cosa che spesso viene poco considerata.

Se si ha la possibilità di spostarsi in auto, si può tranquillamente restare nei pressi di questi capoluoghi italiani, cercando soluzioni in periferia o distanti 10-15 km ma facilmente raggiungibili. Questo potrebbe essere il caso di chi, vivendo in Toscana, preferisca scegliere destinazioni vicino Firenze ma sicuramente più economiche come Empoli, Montelupo Fiorentino o Cerreto Guidi, giusto per nominarne alcune.

Come acquistare un immobile

Certo è che a prescindere da dove si voglia acquistare casa, deve esserci come requisito fondamentale una base economica per imbastire qualsivoglia trattativa di acquisto. Il più delle volte, anzi il 90% delle volte, c’è chi acquista l’immobile deve richiedere un mutuo in banca. Talvolta ci sono degli istituti finanziari che concedono anche il 100% quando però i garanti di tale mutuo si rivelano forti con contratti di lavoro alle spalle non di poco conto.

Ovviamente, prima di concedere un mutuo a chi si appresta ad acquistare, ci sono tanti step che devono essere portati avanti come ad esempio il controllo tecnico da parte della banca per accertarsi che la cifra pattuita sia congrua con le dimensioni dell’appartamento. Ma se hai intenzione di acquistare una casa low cost, ecco i posti migliori.

Case economiche: in queste città spendi pochissimo

Ovviamente, anche quando non si hanno molte disponibilità economiche fuoriescono delle occasioni davvero molto allettanti in zone d’Italia che in pochi avrebbero scommesso sulle cifre irrisorie da dover investire. Se sei alla ricerca di un immobile e vuoi ottenere quello che solitamente viene chiamato rapporto qualità-prezzo eccellente, continua con la lettura dell’articolo e scoprirai tutte le offerte vantaggiose che negli ultimi anni sembravano essere finite nel dimenticatoio.

Stando a quanto riportato da investireoggi.it, le località italiane con prezzi degli immobili accessibili e non esageratamente onerosi sono: Ragusa, Reggio Calabria, Caltanissetta, Isernia, Biella, Trapani, Vibo Valentia, Alessandria, Taranto e Agrigento.