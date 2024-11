Netflix, il messaggio fa infuriare gli utenti: a queste condizioni non ci stanno più | Abbonamenti disdetti all’istante

La sorpresa di Netflix non è gradita ai suoi fruitori. In periodo di crisi ovviamente resta solo la possibilità di disdire l’abbonamento.

Netflix è cambiato ormai non si può più nasconderlo. Il colosso dello streaming regna sovrano tra le piattaforme e ha mutato il suo volto.

Negli ultimi anni il palinsesto si è arricchito moltissimo con l’aggiunta di nuove serie TV e film e l’introduzione di nuove funzionalità.

Per questo motivo se controllate il panel con il vostro contratto, alla voce abbonamento noterete il punto che afferma che i piani e i prezzi possono essere soggetti a modifiche.

L’azienda si è sempre riservata la possibilità di adeguare i piani e i prezzi per rispondere ai cambiamenti sul mercato locale, ad esempio modifiche alle imposte o variazioni del tasso di inflazione.

Netflix e i piani di abbonamento

Qualsiasi variazione a vostro carico non avviene in maniera tacita, dal momento che l’azienda afferma che se sono previste variazioni al prezzo del piano, Netflix invierà un’email con i dettagli sul cambio di prezzo un mese prima della data dell’aumento.

Potete sempre consultare la cronologia dei pagamenti del vostro account per conoscere la data di fatturazione e il prezzo del piano. Pertanto le variazioni sono sempre alla vostra portata.

Cosa è successo ai piani tariffari di Netflix

Ora è ufficiale, l’azienda ha aumentato i prezzi dei propri abbonamenti alla sua piattaforma di streaming in Italia e Spagna. L’annuncio era stato anticipato nella lettera trimestrale agli investitori, dove l’azienda ha illustrato l’andamento positivo dei risultati finanziari e le strategie di crescita per il futuro. Vogliono investire di più per offrire prodotti di qualità migliore. L’aumento è già in vigore e interessa tutti e tre i piani di abbonamento:

Il piano Standard con pubblicità è passato da 5,49 euro a 6,99 euro al mese. L’aumento di 1,50 euro in più al mese si traduce in 18 euro in più l’anno. Il piano Standard senza pubblicità, che consente la visione su due dispositivi in qualità HD, è passato da 12,99 euro a 13,99 euro al mese. In questo caso, 1 euro in più al mese che comporta un costo annuale a 167,88 euro.

L’aumento maggiore riguarda il piano Premium, che permette la visione su quattro dispositivi in qualità Ultra HD. Questo piano è passato da 17,99 euro a 19,99 euro al mese, con un incremento di 2 euro in più al mese. Il costo annuale, in questo caso, è salito a 239,88 euro.