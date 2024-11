Salute, se abiti qui vivi molto di più: la ricertta della giovinezza è custodita solo in queste Regioni

Salute, se vivi qui campi 100 anni. Il segreto della giovinezza celato in queste Regioni.

Tutti quanti sogniamo, anche se non lo diciamo ad alta voce, di vivere una lunga vita, possibilmente serena e appagante. Il fatto è che, con la brutta aria che tira nel nostro Paese, tutto ciò sembra un autentico miraggio o una super utopia. Ed è chiaro che queste constatazioni ci riempiono il cuore di infinita tristezza.

Il fatto è che lo stress, che ci fa compagnia ogni giorno, non è nostro alleato per la salute, sia fisica che mentale. Ci indebolisce, mettendo KO le difese immunitarie. Inoltre, quando siamo stanchi psicologicamente, tendiamo a seguire una dieta non sana ma, al contrario cercare consolazione nel classico junk food.

Lo stesso possiamo dire dell’idratazione, l’acqua la allontaniamo e cerchiamo conforto a nostra volta in bevande zuccherine. Diventiamo pigri, in estate per via del caldo e in inverno per via del freddo, tendendo a non voler uscire di cassa per fare una corsetta. Le palestre costano tanto e in casa non c’è nemmeno posto neppure per una cyclette.

Insomma, ogni scusa è buona e, con le preoccupazioni che ci assalgono ogni istante, è anche dura dormire di notte e dunque addio metabolismo. Insomma, stare bene oggigiorno non è una passeggiata, così come restare a galla pagando tutte le spese che fanno capolino nella nostra esistenza, non solo ogni mese, ma ogni giorno.

Salute, è anche tutta una questione di Geografia

Inoltre, se abitiamo in città molto rumorose e trafficate, il nostro umore ne risentirà notevolmente. Anche solo trascorrere un’ora imbottigliati nel traffico per raggiungere l’ufficio ogni mattina o la sera per rientrare a casa, alla lunga risulterà destabilizzante. Ergo è anche importante scegliere il luogo migliore per noi, pure a livello di casa, dove sentirci al riparo e al sicuro.

A metterci lo zampino adesso c’è anche la Geografia. In che senso? Pare che in alcune Regioni del nostro Paese si viva meglio e si riesca a campare quasi fino a 100 anni. Chiaro che, al di là del clima, queste persone godono di una buona salute personale. In ogni caso è anche la presenza di tante aree verdi a rendere l’esistenza più piacevole per tutti.

Le Regioni italiane dove si campa di più

Indubbiamente in Umbria si vive benissimo. Qui la natura, le risorse naturali e un ritmo di vita più lento contribuiscono al benessere generale. Non dimentichiamo il cibo salutare qui proposto. Qua l’aspettativa di vita media è si 81, 89 anni per gli uomini e 86 per le donne. Spostandoci in Emilia Romagna, qui se parliamo per gli uomini si parla di 86 e 89 per le donne.

Qui si può contare su un pazzesco mix tra vita vivace e servizi sanitari. In ogni caso la città in cui si vive meglio è la zona autonoma di Trento. L’aspettativa di vita è 82 anni per gli uomini e 86 per le donne. Qui possiamo parlare di un clamoroso record che similmente possiamo pure verificare soprattutto per quel che concerne le donne, pure nella provincia autonoma di Bolzano.