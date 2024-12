BONUS PRESEPE per chi ha una PostePay: 500€ senza niente in cambio | Follia di Poste Italiane

Ricordate che Poste Italiane sono garanzia di una certa qualità nei prodotti che offrono per il servizio di custodia del denaro.

PostePay è la carta prepagata lanciata da Poste Italiane nel 2003 con l’obiettivo di stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento alternativi al denaro contante.

Grazie alla semplicità di attivazione, di utilizzo e di ricarica è diventata ben presto la ricaricabile più utilizzata dagli italiani.

Nel tempo, la gamma delle carte PostePay si è arricchita di nuove soluzioni e ha assunto un ruolo sempre più centrale. Le prepagate PostePay consentono di effettuare operazioni di prelievo e pagamento, in Italia e all’estero entro i limiti dell’importo caricato e senza la necessità di avere un conto corrente.

Sono anche le carte preferite per gli acquisti online, perché in qualità di ricaricabili offrono una certa sicurezza in più rispetto ad una carta canonica legata ad un conto.

Gli italiani regalano questo ai più piccoli

Una garanzia per i bambini sono i prodotti di risparmio postale per i minori: neonati, bambini e ragazzi entro il 18° anno di età. Regalo di solito preferito dai nonni per garantire anche un piccolo fondo per i propri nipoti. I Libretti dedicati ai minori d’età non hanno costi e commissioni di apertura, gestione ed estinzione, salvo gli oneri fiscali. Inoltre, il Libretto si articola in tre fasce di età, da 0 a 18 anni, con tre diversi livelli di autonomia: IO Cresco, IO Conosco, IO Capisco.

I Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori sono un altro prodotto postale importante. Senza costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali. Gli interessi maturano fino al compimento del 18° anno di età del minore intestatario. Inoltre, vi è una tassazione agevolata al 12,50%. I Buoni sono esenti da imposta di successione. È possibile chiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito, previa autorizzazione del Giudice Tutelare​, entro il termine di prescrizione.

Come ottenere 500 euro

Con un capitale minimo iniziale di soli 50 euro, i buoni rappresentano una scelta interessante di investimento. In particolare per chi cerca un prodotto senza rischi di perdita del capitale. Il successo di questi strumenti si basa su tre pilastri: semplicità, garanzia statale e regime fiscale agevolato.

Il taglio minimo di un Buono fruttifero è a 50 euro, quello massimo arriva a un milione di euro. Ad esempio un investimento di 10.000 euro in BFP 4 anni plus alla scadenza del termine, per ora il valore di rimborso netto a scadenza è 10.721,28 euro.