Rally Il Ciocchetto: tutto pronto per la 33° edizione | Date e orari della gara

Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: Scopriamo date ed orari della trentatreesima edizione del Rally Il Ciocchetto.

La tradizione verrà rispettata anche quest’anno e la gara ci sarà poco prima delle festività natalizie, sempre a Barga.

Scenario dell’evento, come al solito, sarà la Tenuta Il Ciocco. Questa gara è tra le più attese del periodo, anzi, la più attesa ed anche imitata in Italia.

Fu inventata da Maurizio Perissinot, il compianto co-pilota di rally, protagonista di un violento incidente nel 1985 in cui perse la vita Attilio Bettega.

Anche quest’anno, come già accennato, torna quella che è la gara pre natalizia, Durante la quale, molti appassionati si ritrovano per scambiarsi gli auguri.

Rally Il Ciocchetto: una tre giorni da non perdere

La trentatreesima edizione di questo Rally si snoderà in tre giorni consecutivi. Ci saranno tantissime novità dal doppio shakedown passando per un percorso totalmente nuovo il cui nome è: “La Rosa”. Saranno ben due i premi in palio. Il primo al vincitore delle gare, intitolato proprio a Maurizio Perissinot, mentre il secondo riguarda le auto.

Siccome, infatti, si tratta di un evento che viene svolto vicino al Natale, c’é anche un premio natalizie per l’auto addobbata meglio per questo periodo. Insomma, ci sarà davvero da divertirsi nei prossimi giorni. Scopriamo, insieme, quando ci sarà la nuova edizione e quali saranno le prove che i partecipanti dovranno affrontare per vincere la competizione.

Dal 20 al 22 dicembre non prendete impegni: si va tutti al Ciocco

Saranno tre giorni davvero intensi, unici ed emozionanti per tutti. La prima tappa del rally ci sarà il 21 dicembre con il doppio shakedown: due prove ripetute tre volte ed in maniera consecutiva, prima nella parte alta della tenuta e, poi, nella parte bassa. La domenica, invece, spazio alle prove speciali che sono ben quattro. La prima di queste è la “College”, il percorso classico di questo rally, lungo 2,54 km, ed anche quello più difficile ed affascinante con le sue curve difficili. La seconda prova speciale è anche la novità di quest’anno. Ne abbiamo dato un cenno in precedenza.

Si chiama “La Rosa” ed il percorso è lungo 2,98 km. Si tratta di un anello che porta ad una discesa ripida e a due tornanti finali mozzafiato. La terza prova è denominata “Stadio” con un percorso molto particolare, insidioso e spettacolare sin dal suo inizio. Sarà questa prova il vero ago della bilancia con i suoi 2,60 km mozzafiato. Infine, ci sarà la quarta ed ultima prova prima della premiazione del vincitore. Si tratta del percorso più breve, 1,98km, denominato “Noi TV”, ma anch’esso molto spettacolare con i suoi 7 tornanti che tolgono il fiato.