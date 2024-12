Vigili del Fuoco: intervento d’urgenza per salvare una cavalla incastrata | Come sta oggi l’animale

I Vigili del Fuoco hanno risposto ad una richiesta urgente di aiuto per una cavalla incastrata. Ecco in che condizioni è oggi l’animale.

Bruttissimo episodio nei giorni scorsi all’interno del territorio del Comune di Coreglia Antelminelli, più precisamente nella frazione Busso di Sotto.

Sono dovuti intervenire, con somma urgenza, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana.

L’episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba della giornata del 10 dicembre ed ha visto come protagonista una cavalla.

Ci son volute alcune ore e degli strumenti penumatici prima che venisse liberato. Capiamo lo stato di salute dell’animale.

Cavalla incastrata: come sta adesso dopo l’intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco

Erano le prime luci dell’alba di un giorno come tanti di dicembre, precisamente martedì 10. Nulla faceva presagire che, di lì a poco, potesse accadere qualcosa di tragico. Eppure è arrivata una chiamata in cerca di soccorso urgente per un cavalla che, non si sa in che modo, era caduta da un poggio alto, andandosi a schiantare prima ed incastrare poi in una enorme e possente struttura metallica.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato davvero tempestivo e, dopo un lavoro non molto agevole, grazie all’ausilio di strumenti penumatici e di enormi fasce per imbracare la cavalla, sono riusciti a riportare in salvo l’animale che subito è stato sottoposto a scrupolose visite veterinarie. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web e delle varie piattaforme social, in particolare Facebook e sono in molti a chiedere notizie circa lo stato di salute della povera malcapitata.

Ecco come sta oggi la cavalla vittima dell’incidente

Dopo le operazioni di salvataggio, ad attendere la cavalla sul poggio dal quale era caduta c’era un veterinario che ha proceduto a visitarla scrupolosamente sotto l’occhio vigile dei soccorritori, degli abitanti della zona e di moltissimi curiosi che si sono fermati attirati dall’evento e dalle sirene dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Dopo attente analisi, il veterinario presente non ha avuto alcun dubbio.

La cavalla, per sua fortuna, sta bene; secondo il veterinario non ha riportato alcun danno all’interno del corpo, né, tantomeno, ci sono fratture sul corpo. Insomma, solo il caso ha voluto che tutto andasse per il verso giusto e che quella grossa e possente struttura in ferro che sorreggeva un impianto fotovoltaico non trafiggesse il corpo del povero animale. Tutti hanno potuto tirare un enorme sospiro di sollievo, plaudendo ai soccorritori, alla loro celerità ed alla loro professionalità.