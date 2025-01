189,20€: Meloni mette la paghetta nella calza degli italiani | Comprate quello che volete

Cos’è quel bonus di 189,20€ previsto nella prossima Legge di Bilancio 2025, redatta da Giorgia Meloni? Per molti è come se fosse un “regalo” da mettere nella calza della Befana.

C’è grande attesa per quanto riguarda l’arrivo della nuova Legge di Bilancio 2025, in quanto i cittadini vorrebbero capire al più presto cosa ne sarà di loro e soprattutto dei loro risparmi per il prossimo anno.

Come ben saprete infatti, in queste varie normative saranno indicati sia i bonus e le varie agevolazioni che le tasse e i rincari da dover pagare, in merito alla propria situazione reddituale. L’ISEE in questo frangente rivestirà un ruolo di grande importanza, così come la presenza di figli o meno nel vostro nucleo familiare.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di quel “regalo” di 189,20€, che il governo di Giorgia Meloni dovrebbe rilasciare agli italiani direttamente nella calza della Befana, essendo che sarà disponibile da dopo le feste. Di cosa stiamo parlando?

Le agevolazioni per le famiglie con figli

In questa nuova Legge di Bilancio 2025, i maggiori aiuti li riceveranno le famiglie con figli: sia chi li metterà al mondo che chi li ha già e attualmente stanno studiando. A tal proposito, volevamo parlarvi brevemente di alcuni aiuti che potrete andare a richiedere se avete prole a seguito. Se i vostri pargoli nasceranno nel 2025 potrebbero farvi guadagnare 1000 € per il bonus nuovi nati, almeno come si vocifera già da diverse settimane, per non parlare dei vari aiuti per il nido, per le mamme e così via.

Se invece i vostri figli sono già in età scolare, sappiate che potrete beneficiare del bonus inerente alla maggiore età, quello per merito scolastico, quello per l’acquisto dei libri di testo, per il trasporto e così via. Tra tutti questi c’è anche quello di cui vi abbiamo accennato in apertura.

Una sorta di “regalo” da mettere nella calza della Befana

Oltre a tutti i bonus di cui vi abbiamo parlato in precedenza, qual è questo aiuto di 189,20€ che molti hanno definito quasi come un “regalo” che Giorgia Meloni vi metterà nella calza della Befana? Questo discorso ironico è scoppiato in rete, essendo che i vari aiuti dovrebbero prendere forma dopo l’Epifania, quando tutte le feste si portan via e si tornerà alla vita di tutti i giorni.

Detto ciò, questo bonus altri non è che una maggiorazione dell’Assegno Unico previsto per chi ha dei figli disabili. Fino a 21 anni di età, il figlio a carico avrà diritto ad un assegno di 189,20€ con una maggiorazione di “113,50 euro in caso di non autosufficienza, 102,70 euro per le disabilità gravi e 91,90 euro per le disabilità di media gravità”, come rivelano da money.it.