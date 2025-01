Poste Italiane, TOMBOLA per gli italiani: 1098 posti di lavoro in tutti i comuni | Sistemate generazioni intere

Tombola per gli italiani grazie a Poste Italiane 1098 posti di lavoro sono riservati per loro in tutti i comuni. Saranno in molti a essere sistemati.

Siamo a fine anno e sono molti coloro che fanno il punto della situazione, stilando tutti i pro e i contro vissuti nell’anno che sta per terminare. A parte tutto il lato familiare e sentimentale, quello di cui si parla maggiormente è la sfera lavorativa.

Molti sperano nel nuovo anno per trovare un nuovo lavoro perché insoddisfatti di quello attuale e altri ancora semplicemente sperano in un impiego qualunque, essendo magari disoccupati da parecchio. Anche perché come capita spesso, durante le feste molti cercano lavoratori precari per coprire i turni di chi va in ferie del personale fisso.

Per questo, sperando di farvi un regalo di buon anno, vogliamo parlarvi di questi 1098 posti di lavoro in tutti i comuni, aperti da Poste Italiane. Chi riesce a superare le selezioni, avrà fatto decisamente tombola.

Lavorare in Poste Italiane e non solo

Ricordiamo, prima di rivelarvi questa interessante proposta di lavoro, che sul sito ufficiale di realtà grosse quali Poste Italiane, Trenitalia, Burger King e così via, se vi recate nella sezione “Lavora con noi” di cui dispone ogni sito, potrete non solo candidarvi alle varie posizioni aperte attualmente in cerca dalle compagnie, ma anche inoltrare la vostra candidatura in maniera spontanea, in modo da mostrarvi disponibili, qualora subentrassero richieste improvvise.

È molto importante procedere in questo senso se si cerca lavoro. Più curriculum riuscirete a lasciare sia online che fisicamente, meglio è. Soprattutto iscriversi nelle varie agenzie per il lavoro disponibili non solo nella vostra città ma tutte quelle online è un grosso aiuto per sperare di trovare lavoro al più presto.

Posizioni aperte da Poste Italiane

Se siete in cerca di lavoro, non potete farvi scappare questa interessante proposta di lavoro messa in atto da Poste Italiane, i quali hanno aperto le posizioni per 1098 posti di lavoro in tutti i comuni. In pratica, avrete tempo fino al 6 gennaio per presentare domanda ed essere inserito nelle loro graduatorie, per ricevere un contratto stabile se avete già lavorato con l’azienda a tempo determinato.

Il lavoro riguarda tutte quelle inerenti alle attività di recapito, inclusi i portalettere e i corrieri. Possono partecipare a queste graduatorie tutti coloro che hanno lavorato dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2024 come portalettere e/o addetti allo smistamento. Recatevi sul sito ufficiale per poter reperire tutte le informazioni di cui necessitate.