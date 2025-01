UFFICIALE: approvata l’IMU supplementare | Costerà 50€ per estinguerla: guai a ritardare

Veramente esiste un IMU supplementare dal costo di 50€? Cerchiamo di capire meglio cos’è e come fare per estinguerlo.

L’IMU, è l’Imposta Municipale Propria istituita dal governo Monti nella manovra “Salva-Italia” del 2011 ed è dovuto da tutti coloro che posseggono un bene immobiliare. Ci sono delle clausole ben precise, in quanto non tutti devono versarla.

Precisamente, questa tassa devono pagarla i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, sulle seconde case e su tutte le prime case considerate “di lusso”, che fanno parte delle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per chi non lo sapesse però c’è una tassa, soprannominata da molti come “IMU Supplementare“, il cui costo di 50€ è dovuto per essere estinto e non avere problemi di morosità in seguito. Ecco di cosa stiamo parlando.

Bonus prima casa nel 2025

La nuova Legge di Bilancio 2025 sta per essere ufficializzata e tra le varie normative è presente anche la sezione inerente al bonus prima casa e a tutte le agevolazioni inerenti a essa. Questa agevolazione verterà su di un’agevolazione fiscale per l’acquisto di un immobile prevedendo una riduzione dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

Questi sconti potranno essere richiesti soltanto su determinate categorie catastali di immobili, soltanto se il Comune nel quale l’acquirente decide di acquistare casa, sia quello in cui andrà a vivere o si sposterà per lavoro e infine se il cittadino rispetterà determinati requisiti. Per chi comprerà casa da un privato, l’imposta di registro passerà dal 9% al 2% sul valore catastale dell’immobile. Se invece sarà acquistata da un’impresa, l’imposta passerà dal 10% al 4%.

Che cos’è l’IMU supplementare

Voi lo sapete che dovrete versare un’imposta di 50€ quando acquisterete casa, soprannominato “IMU supplementare”? Cerchiamo di capire meglio questo punto, in quanto i discorsi economici e finanziari, non sempre vengono capiti in prima battuta, essendo comunque abbastanza complessi. Questa cifra da versare rientra nei pagamenti presenti nelle riduzioni del bonus prima casa 2025.

In questo caso dunque, i 50€ altro non sono che l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, se avete acquistato l’abitazione da un privato, come importo fisso. Nel caso dell’acquisto da un’impresa invece, dovrete 200€ ciascuno per queste tre voci: imposta ipotecaria, imposta catastale e imposta di registro. Prima di acquistare una casa quindi, informatevi bene su tutte le tasse dovute e sulle eventuali agevolazioni presenti nella Legge di Bilancio attiva nel momento in cui prenderete questa decisione. Ricordatevi che il prossimo anno ci sarà nuovamente il bonus mobili, che vi aiuterà ad acquistare componenti di arredo ed elettrodomestici, soltanto in presenza di una ristrutturazione. Potrebbe quindi essere il momento giusto per “buttarsi”, non credete?