Il Coronavirus torna a fare paura: i dati dei contagi degli utlimi 7 giorni a Lucca

La paura del Coronavirus torna a farsi sentire all’inizio di questo nuovo anno: i dati dei contagi degli ultimi 7 giorni a Lucca allarmano.

Sembrava lontano il tempo in cui occorreva preoccuparsi della diffusione del contagio da Coronavirus.

Erano tempi in cui il virus era una tigre feroce che non lasciava scampo a chiunque incontrasse sul suo cammino.

Invece, eccoci nuovamente a parlarne per una impennata di contagi in tutta la Regione e, in particolar modo a Lucca.

La situazione inizia a divenire ancora una volta allarmante. I dati dei contagi mostra una risalita della curva epidemiologica.

Coronavirus: i dati degli ultimi 7 giorni a Lucca

La Toscana, ancora una volta, si ritrova a dover fare i conti con una nuova risalita dei contagi da Coronavirus. Era da tempo che si pensava di potesse lasciare alla spalle questo incubo che, invece, si è rifatto strada, sgomitando. In queste ultime ore i dati fanno scattare il campanello di allarme. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Nonostante molto la stiano prendendo, ad oggi, sottogamba, questa malattia continua a fare danni e sono tanti i cittadini che si ritrovano a combatterla all’interno delle terapie intensive degli ospedali regionali. La provincia di Lucca non è affatto esente da questo trend epidemiologico ed i dati forniti dalle Autorità non fanno bene sperare.

Lucca: dati contagio da Coronavirus in rialzo

Lucca e la sua Provincia non fanno, di certo, eccezione e seguono pedissequamente quelli che è il trend regionale che ha visto scattare nuovamente i protocolli di sicurezza anti contagio all’interno delle strutture ospedaliere su tutto il territorio regionale toscano. Pensate che in Toscana, solo negli ultimi 7 giorni sono stati riscontrati, dopo accurate verifiche, ben 224 nuovi casi. Ci sono anche cittadini ricoverati in ospedale ed alcuni si ritrovano a combattere, cime giramenti accennato, in un letto di terapia intensiva. Insomma, la situazione, all’inizio di questo nuovo anno, è molto seria e non fa bene sperare.

Come già accennato, poi, Lucca, così come la sua Provincia, non sono esenti dalla recrudescenza del virus. Pensate che solo nell’ultima settimana, il numero di nuovi contagi è aumentato di molto. Si parla, infatti, di ben 18 nuovi casi tra i cittadini. Ciò porta ad avere ben 181.702 casi totali di contagio in provincia dall’inizio della Pandemia nel lontano febbraio di quel maledettissimo 2020. Di questi, inoltre, ben 1700 cittadini sono deceduti. Infine, c’è da dire che Lucca vanta un primato negativo in Regione con un’incidenza pari a 47.588 casi su 100.000 abitanti.