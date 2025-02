Lo chiamano il concorso “a botta sicura”: ti basta avere la terza media per entrare | Stipendio succolento

L’occasione della vita eccola che si presenta. Un lavoro da sogni e per candidarsi basta poco: i posti sono veramente tanti.

Da sempre in Italia vige il concetto che per trovare facilmente un lavoro bisogna impegnarsi tanto nello studio e formarsi nella maniera più giusta e corretta possibile.

Quante volte, infatti, attraverso i corsi di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado, vengono proiettate le strade più disparate affinché gli allievi possano comprendere quale sia il percorso universitario più giusto da dover intraprendere?

Ovviamente, soprattutto ma non esclusivamente, coloro che frequentano gli istituti tecnici e professionali, ambiscono a trovare un’occupazione sin subito dopo il diploma.

Chiaramente, a ciò, andrebbe detto che con le varie offerte formative proposte dalle università presenti sul nostro territorio nazionale, statali e telematiche, si ha sempre di più la necessità di dover intraprendere un percorso di studi che possa formare al meglio.

Le varie offerte lavorative

L’obiettivo è quello di augurarsi che possa essere il cammino più prolifico della propria vita. A volte, non è solo per scopi lavorativi ma a formarsi e poter seguire master o corsi di formazione, serve proprio per darci quel quid che abbiamo sempre cercato nel corso del tempo.

Ora come ora, però, ci sono davvero tanti giovani che laureati o diplomati, si affacciano al mondo del lavoro cercando di scoprire quali possano essere le offerte lavorative più allettanti. Rispetto a qualche anno fa, ora basta collegarsi a internet e scoprire le offerte più disparate. Basta inserire il proprio titolo di studio, le attinenze e le preferenze varie e si apre un mondo nuovo.

Lo chiamano il concorso “a botta sicura”: ti basta avere la terza media per entrare

Però, da queste categorie non devono essere esclusi coloro che hanno la licenza media ovvero il diploma di scuola di secondaria di primo grado. Infatti, vi è un nuovo concorso che riguarda proprio loro. In modo specifico, stando a quanto riportato da Concorsando.it, vi è il concorso Istituto Ciechi Florio Salamone che assume ben 15 persone a tempo pieno e indeterminato.

Tra questi posti c’è da assegnare un ruolo da custode, geometra, funzionano tecnico, diversi operatori sociosanitari e così via. Ci si può candidare entro il 26 febbraio 2025 e la sede di lavoro si trova precisamente a Palermo in via Angiò 27. Chiaramente coloro che hanno la licenza mediapossono candidarsi solo ed esclusivamente come custode e autisti.