Mangiate bene e vi paghiamo l’ira di Dio | Lollobrigida ti paga 6000€ se scegli questa dieta: è UFFICIALE

Veramente se scegliete una dieta salutare il governo vi paga 6000€? Cerchiamo di fare chiarezza.

Sono molteplici gli incentivi previsti in questa nuova Legge di Bilancio che possono aiutare molti cittadini, soprattutto le famiglie con figli, ma anche chi deve ristrutturare casa, o acquistare mobili e così via.

Molti di questi sono automatici, mentre altri bisogna richiederli, in base ai requisiti richiesti per poterne usufruire, come per esempio l’ISEE, l’età dei figli e altro ancora. Per esempio per il bonus inerente alle spese extra scolastiche, dovrete chiedere al Caf o all’INPS per sapere come fare a usufruirne, così come per il bonus nuovi nati.

In merito a questo bonus invece, in molti si sono chiesti se il governo possa pagarvi per fare la dieta. Veramente potrete ottenere 6000€ se mangiate bene? Vi rispondiamo…NI. Proseguite nella lettura e capirete.

L’importanza di una dieta sana e bilanciata

A prescindere che qualcuno possa pagarvi o meno, la vostra salute è uno dei beni più preziosi che avete tutti quanti. Chi sta bene è la persona più ricca del mondo, solo che molti non lo sanno, in quanto può fare tutto in questa vita: cambiare lavoro, cambiare partner, cambiare città, ma se fate avanti e indietro dagli ospedali, non potrete più fare nulla di tutto ciò.

La prima regola per sperare che la vostra salute vi accompagni sempre nel corso degli anni è quello di prendervi cura di voi, mangiando sano e bilanciato e soprattutto affidandovi ai consigli di un’esperta della nutrizione, evitando le diete fai da te che sono quasi sempre una perdita di tempo.

Pagati per mangiare bene

A tal proposito, veramente il governo Meloni vi paga per mangiare bene, seguendo una dieta equilibrata anche 6000€? Sono molti coloro che hanno visto tutto questo dal bonus agricoltura, inserito nella nuova Legge di Bilancio. Facciamo dunque un passo indietro, grazie a questa agevolazione, gli agricoltori che intenderanno beneficiarne, dovranno garantire che il 4% dell’intera superficie del terreno per cui si richiede il bonus, debba essere lasciata incolto, per tutelarne la biodiversità.

Questo bonus prevede un corrispettivo di denaro di 600 euro per ettaro di terreno. Ipotizzando dunque di avere un terreno da 10 ettari il conto è facile, mentre in merito alla dieta sana. Se ci pensate bene, chiunque richieda il bonus agricoltura, porterà senza ombra di dubbio sulla propria tavola, del cibo salutare composto da frutta e verdura, quindi sì, in un certo senso il governo Meloni vi pagherebbe anche per seguire una dieta salutare. Possiamo vederla anche in questo modo, non pensate?