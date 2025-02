“Mi faccio di cocaina” | Sanremo, uno scandalo dopo l’altro: il ritiro di Emis Killa non bastava

Sanremo è invaso da uno scandalo dopo l’altro, dopo il ritiro di Emis Killa si parla nuovamente anche di questo.

Il Festival di Sanremo 2025 sarà diretto da Carlo Conti, in veste di conduttore e direttore artistico, la cui edizione attuale andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Sono state già rese note da settimane, la lista con i nomi dei Big e delle Nuove Proposte, distinzione tornata nel regolamento di quest’anno.

Carlo sta pianificando tutto da tempo, eppure questi “imprevisti”, probabilmente non se li aspettava e diciamo che la kermesse canora italiana non è ancora iniziata e già ha iniziato a seminare scandali e punti interrogativi.

Dopo il ritiro di Emis Killa quindi, i fan tornano a parlare di quel caso scandalo che ha rivoluzionato la storia del festival. Spieghiamoci meglio.

I problemi di questo Sanremo 2025

Sta succedendo un po’ di tutto in questi giorni che precedono l’inizio del Festival di Sanremo 2025. Sicuramente il più eclatante riguarda il ritiro di Emis Killa, il quale ha scoperto da, Il Corriere della Sera di essere indagato per: “associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista”, come riportano dal Leggo.

Con un post social quindi dopo aver ringraziato Carlo ha rivelato di preferire “fare un passo indietro e non partecipare”. Non solo lui comunque nel caos di questa edizione, in rete sono scattati dubbi anche in merito alla partecipazione (non c’è nessuna comunicazione in merito, sono solo rumors) di Fedez dopo quelle voci emerse su Achille Lauro, Chiara Ferragni e Angelica Montini, fino ad arrivare al no (pare) di Annalisa in merito alla sua partecipazione in veste di co-conduttrice come rivelano da Novella2000.

Da uno scandalo all’altro

Al Festival di Sanremo 2025 si sono sempre verificati scandali che hanno lasciato l’amaro in bocca ai vari conduttori presenti durante le varie kermesse canore. Oggi il ritiro di Emis Killa sta facendo molto discutere, così come i vari gossip/rumors che si stanno creando su alcuni artisti, ma ovviamente quello che sta succedendo non è un fatto inedito.

Come dicevamo, nel corso degli anni sono successi diversi eventi degne di nota, come per esempio l’esclusione di Morgan al festival del 2010 dopo quella sua dichiarazione, in parte ritrattata come rivelano da, Il Messaggero, rilasciata al mensile Max in merito al suo uso di droghe. Oltre a lui, possiamo fare altri esempi: da Loredana Bertè e la squalifica per presunto plagio, alle critiche a Povia per il brano “Luca era gay”. Insomma non ci resta che attendere cosa ci riserverà questa edizione.