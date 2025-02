Gennaio è finito: dovete ridarci tutti i soldi | INPS, lunedì arriva la raccomandata: ci sbattono per strada

Cosa vuol dire che da dopo gennaio bisogna ridare tutti i soldi all’INPS? Se ricevete quella raccomandata l’unica soluzione sarà fare ricorso.

Non ci stancheremo mai di dirvi che “La legge non ammette ignoranza”. Mai affidarsi sul sentito dire, sul passaparola, sul consiglio dell’amico del cugino della zia. Prima di fare qualunque cosa, leggete sempre le notizie da fonti ufficiali e nei casi più delicati, chiedete consiglio agli esperti del settore.

Non fate come molti cittadini che dopo aver letto un articolo di medicina online credono di essere medici e sostituendosi a loro, assumono la terapia farmacologica che più gli aggrada. Ci sarà un motivo se un medico studia tutti quegli anni in Università, non credete?

Anche in questo caso, informatevi bene, perché se no, anche voi potreste ricevere questa raccomandata che vi costringerà a ridare tutti i soldi indietro all’INPS dai mesi successivi, essendo gennaio terminato.

La distinzione del tipo di pensione scelto

Prima di proseguire, è bene iniziare a chiarire qualche punto. Il discorso di cui vi parleremo oggi riguarda una specifica casistica che può succedere quando andrete in pensione e quindi prima di chiudere l’articolo soltanto perché attualmente non siete in questa condizione, vi consigliamo invece di proseguire nella lettura, poiché questa informazione è utile a tutti da sapere, sia per chi in pensione c’è già e sia per chi ci andrà in futuro (in teoria, come e quando non si sa, ma dovremmo poterci andare tutti).

Precisiamo che la pensione non è uguale per tutti, soprattutto gli anni lavorati e la retribuzione che vi spetta. Ci sono varie opzioni, per chi ovviamente rientra nelle clausole di dire addio al mondo del lavoro in maniera anticipata, grazie alle quali non dovrete attendere la pensione di vecchiaia ai 67 anni di età. Esiste infatti Opzione Donna, Quota 100, Quota 102, Quota 103 e Ape Sociale.

Cosa non fare per non dover restituire tutti i soldi

Cosa vuol, dire quindi che l’INPS vi chiederà tutti i soldi indietro? Se ricevete quella raccomandata, vuol dire che avrete un problema veramente grave. Un utente ha voluto condividere la sua esperienza sul sito di money.it, ed è talmente importante conoscerne i contenuti, visto che tutti potrebbero fare questo errore se non debitamente informati, che abbiamo pensato di portarlo alla vostra attenzione anche noi.

In pratica il cittadino in questione, è andato in pensione anticipata con Quota 100 e a inizio 2024, ha prestato servizio sporadico di qualche giorno (da come ha rivelato) nell’azienda di un suo amico per arrotondare. Peccato che puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la comunicazione da parte dell’INPS che rivuole i soldi indietro (d’altronde l’ente è stata chiara e trovate tutte le clausole sul suo sito). Ebbene, chi va in pensione anticipata non può effettuare nessun lavoro extra, diversa dalla prestazione occasionale (entro il limite dei 5000 euro l’anno), fino al compimento dei 67 anni, richiesti dalla pensione di vecchiaia, pena la restituzione della somma pensionistica percepita. Come rivelano dal sito di economia, c’è stato un caso similare dove una pensionata ha vinto il ricorso, avendo percepito un “redditi di irrisorio importo e derivanti da prestazioni del tutto isolate”, come riportato dalla sentenza. Il cittadino in questione come gli viene suggerito dovrà provare a fare ricorso anche lui, attendendo la decisione del giudice, in base anche al suo caso, che potrebbe essere diverso dagli altri.