Sorpresa nella busta paga di Febbraio: ci sono 198 euro in più | Carnevale col botto inaspettato

Buone notizie per i lavoratori. Arriva per loro un aumento di stipendio. Adesso sulla loro busta paga ci sono molti soldi in più!

Arriva una buona notizia per i lavoratori, che in contesto economico poco roseo come lo è quello attuale, regala loro una boccata di ossigeno.

Dopo due anni di forte arretramento, si può assistere a un forte miglioramento in fatto di stipendi e i lavoratori possono ricevere un aumento.

Si spera quindi che in futuro la situazione possa migliorare sempre più, nonostante il difficile contesto economico del periodo, caratterizzato da una continua crescita dei prezzi.

Ecco quindi che arriva per i lavoratori un importante aumento dello stipendio. Adesso possono ricevere molti soldi in più sulla busta paga.

Una buona notizia per tutti i lavoratori

Secondo quanto riportato dall’Istat, nel 2024 gli stipendi orari sono cresciuti in media del 3.1% rispetto all’anno precedente. Gli aumenti significativi ci sono stati però soprattutto nel settore industriale e nei servizi privati. Nel settore metalmeccanico per esempio, come riporta il sito “Qui Finanza.it”, c’è stato un aumento degli stipendi pari al 6.4%. Nel legno, nella carta e nella stampa gli stipendi sono aumentati invece del 6.2% mentre nelle assicurazioni, sono invece aumentati dell’8.0%.

Nel settore pubblico non ci sono stati invece degli aumenti significativi in fatto di stipendi. I ministeri hanno piuttosto registrato una diminuzione del 2.7% e così anche la scuola e le forze dell’ordine, che hanno avuto una diminuzione dell’1.1% e del 2.0%. Anche i vigili del fuoco hanno avuto una registrato una diminuzione, che è pari al 2.3%. Ma chi in questo quadro generale, vedrà aumentato lo stipendio?

Più soldi nello stipendio per alcune categorie

Sebbene nel settore pubblico non ci sia stato un forte aumento dello stipendio, ci sono alcune categorie che hanno potuto beneficiare di un forte aumento.

Come riporta il sito “Qui Finanza.it”, il Ccnl Funzioni centrali ha introdotto per la categoria un aumento di ben 165 euro sullo stipendio. In aggiunta è stata introdotta per loro la settimana corta. Le Regioni e le autonomie locali hanno invece registrato un aumento dello stipendio del 3.3%. Anche loro insieme alle Funzioni centrali possono godere dell’aumento, tra le categorie del settore pubblico.