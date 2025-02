UFFICIALE: approvato il Gigabonus di Cittadinanza | 57.038€ di cifra record: meglio dei 5 Stelle

Approvato quello che è stato definito come Gigabonus di Cittadinanza: 57.038€ come cifra record per voi.

Questo 2025 è sicuramente iniziato col botto per quanto riguarda bonus e agevolazioni varie presenti nella nuova Legge di Bilancio. Tralasciando la parte in cui è il cittadino che deve pagare per via delle tasse dovute o quei bonus e sostentamenti cancellati, vogliamo soffermarci sulle agevolazioni percepite.

Non entriamo nel merito del tetto massimo per cui questi bonus possono essere richiesti, in quanto ognuno ha un valore ben preciso da tenere in considerazione nell’ISEE, che sarà a discrezione del cittadino da verificare, insieme al Caf di zona.

I bonus come dicevamo quindi, sono molteplici, si passa da quelli per la famiglia: bonus nido, bonus nuove nascite e così via, fino ad arrivare a quello per la ristrutturazione della casa e alla rottamazione di veicoli vecchi, ricordiamo infatti che per ora non sono previsti incentivi per l’acquisto di auto nuove. Tra tutti questi, non è passato inosservato, quello che è stato definito come, Gigabonus di Cittadinanza. Facciamo chiarezza su quei 57.038€.

I vari bonus introdotti nella nuova Legge di Bilancio 2025

Prima di parlarvi del Gigabonus di Cittadinanza, volevamo fare un attimo insieme a voi, il punto della situazione, in quanto sono molteplici gli incentivi e i bonus che potreste ottenere, qualora aveste i requisiti richiesti. Ricordatevi che alcuni di questi saranno inoltrati automaticamente al cittadino, ma per altri, dovrete prestare domanda, come per esempio con il bonus nuove nascite, che prevede un indennizzo di 1000€ per i bimbi nati quest’anno o che sono stati adottati.

Oltre a questo, potrete ottenere il bonus animali domestici (un aiuto importante per i proprietari di animali d’affezione), così come l’Assegno d’Inclusione, l’aumento per i Congedi Parentali, il Supporto per la Formazione e il Lavoro, l’Ecobonus e così via.

Cos’è questo Gigabonus di Cittadinanza

Oltre ai bonus vari elencati, nell’elenco ufficiale, spicca quello che è stato definito dai cittadini come, Gigabonus di Cittadinanza, la cui cifra record di erogazione è di 57.038€. Questo aiuto si riferisce al congedo straordinario inerenti alla richiesta della Legge 104. Questo aiuto è per chi assiste un familiare con handicap considerato grave ai sensi della Legge 104 appunto, grazie al quale il caregiver può prendersi un periodo di aspettativa retribuita di 24 mesi massimo, senza il rischio di perdere il lavoro.

Inoltre manterrà il suo stipendio pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, dove si terranno in considerazione soltanto le voci fisse e continuative della vostra retribuzione. Per di più, il lavoratore in questo periodo non maturerà ferie o Tfr, ma sarà coperto per quanto riguarda la maturazione di contributi figurativi, validi al fine della loro anzianità contributiva, come riportano da money.it. In merito alla retribuzione massima percepita dal lavoratore in congedo, sappiate che questa sarà massimo di 57.038,00 euro (congedo e contributi).