UFFICIALE: è passato l’articolo 143 | Sorpasso a destra in autostrada: da oggi puoi farlo senza problemi

Da adesso non è più vietato sorpassare a destra in autostrada. Lo conferma il Codice stesso, con l’articolo 143 che lo consente.

Il sorpasso è una manovra che il Codice della Strada regola con delle norme ben precise, con il fine di renderla quanto più sicura possibile.

Essendo rischiosa, il Codice è molto severo a riguardo e prevede delle sanzioni che possono arrivare fino a 326 euro, punendo chi non la effettua nel modo corretto.

Questo per garantire la sicurezza in strada, in quanto si tratta di una manovra che comporta il superamento in velocità di un veicolo che già è in movimento. Per cui non transige nulla.

Ciò presupporrebbe quindi il divieto di effettuare un sorpasso a destra della carreggiata, ma in realtà non è così. Grazie all’articolo 143 del Codice sorpassare a destra è possibile.

Il sorpasso a destra è ammesso

Normalmente il Codice Stradale non consente un sorpasso che non sia al lato sinistro della carreggiata. Poichè non ammette l’invasione delle corsie opposte al senso di marcia, sancisce che il sorpasso avvenga sempre sul lato sinistro della carreggiata.

Tuttavia l’articolo 143 permette di effettuare la manovra anche a destra. Sottoscrive però che devono verificarsi alcune condizioni affinchè per poterlo fare, altrimenti s’infrangerebbe il Codice Stradale e scatterebbe quindi il pagamento di una multa, che parte da 81 fino a 326 euro.

Puoi farlo senza problemi ad alcune condizioni

Sebbene normalmente il Codice Stradale vieti il sorpasso a destra, in quanto solamente le corsie sinistre sono riversate all’eventuale manovra, c’è in realtà una situazione in cui è possibile effettuarlo a destra.

Come riporta il sito “Motorzoom.it”, c’è la possibilità di effettuare il sorpasso a destra quando, per via del traffico, la corsia a sinistra risulta bloccata. Può capitare che a causa dell’ingorgo stradale, le macchine si trovano incolonnate in qualsiasi parte della carreggiata, ovvero sia a destra che a sinistra. Ebbene, “se si formano code di traffico congestionato a volte può capitare che la corsia a destra permetta alle auto di ripartire e di superare quella a sinistra”, riporta il sito. Questo è infatti il solo caso in cui nessuno contesterebbe il superamento, sebbene venga effettuato a destra.