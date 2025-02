Guardia di Finanza, svolta epocale: ecco il primo concorso macabro | Unico requisito: aver subito un lutto in famiglia

L’occasione è veramente ghiotta: se hai sempre sognato di indossare questa divisa, ora la strada è spianata: scopri subito come.

In questi ultimi anni sono davvero tanti i ragazzi che cercano tra le offerte più disparate nel mondo del lavoro, quella che possa essere la più idonea anche in base ai propri interessi.

Rispetto a vent’anni fa, quando bisognava comprare il quotidiano riservato agli annunci di lavoro per trovare i bandi più allettanti, ora le informazioni circolano in maniera molto più veloce e spedita.

Infatti, adesso, basta collegarsi a internet e scoprire concorsi, bandi, scadenze, posti disponibili e requisiti di accesso. Anche il passaparola, in questo è molto più agevolato dalla presenza dei social network.

Infatti, attraverso le chat istantanee, i messaggi vocali e le note video, avvisare l’amico o il parente di turno che è alla ricerca di un’occupazione è sicuramente molto più immediata come operazione.

Come prepararsi ad un Concorso

Chiaramente, però, va posta l’attenzione anche su un altro fatto non da poco. Ci sono alcuni concorsi banditi che richiedono una solida preparazione di base. Se proviamo infatti a pensare a quelli degli ultimi anni, come ad esempio il Concorso per l’immissione in ruolo dei docenti, viene chiesta una preparazione non da poco. Ciò riguarda non solo la materia di riferimento ma anche la lingua inglese, le normative scolastiche e altre leggi.

Situazione analoga può essere anche rivolta al mondo delle forze dell’ordine. In modo particolare, quando ci si appresta a prepararsi ad un concorso per Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e così via, si sa bene che ancor prima di espletare le prove attitudinali bisogna avere una solida preparazione non solo atletica ma anche culturale.

Guardia di Finanza, svolta epocale: ecco le assunzioni “a prima botta”

Ora come ora, sembra proprio che proprio per tutti coloro che hanno sempre avuto come sogno nel cassetto quello di entrare a far parte nel mondo della Guardia di Finanza c’è una importante possibilità. Ora, infatti, si potrà superare il concorso in maniera molto più semplice seguendo un mezzo del tutto legale. In questo caso, però, bisognerebbe avere un lutto in famiglia per garantirsi la strada spianata, ma scopriamo tutto nei dettagli.

Come riportato da quifinanza.it, la Guardia di Finanza ha bandito un concorso per titoli ed esami proprio per il prossimo anno accademico. Da ciò saranno reclutati ben 69 allievi ufficiali da smistare nelle varie mansioni previste. L’unico titolo di studio richiesto è il diploma e si ha tempo fino alle ore 12 del giorno lunedì 3 marzo per inoltrare la candidatura. Per i posti riservati, va posta l’attenzione sulla questione lutti. Infatti, 1 posto è per coloro che sono legati ad un grado di parentela ad uno dei membri delle forze personali o forze dell’ordine, caduto in servizio o deceduto per cause di servizio. Si tratta di coniugi, figli superstiti fino a parenti di secondo grado, qualora fossero gli unici presenti.