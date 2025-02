Meloni distrugge il bollo auto: costerà solo €10,33 | Ma solo per questi italiani: per farli stare sereni

Cosa vuol dire che il governo Meloni farà pagare il bollo a questi italiani soltanto €10,33? Ecco cosa c’è da sapere.

Quando si acquista un’auto, i cittadini devono mettere in conto che saranno molteplici le spese da dover sostenere. Non si paga quindi soltanto il valore dell’auto in concessionaria o da un privato, ma dovrete tenere conto anche di altre uscite che potrebbero andare a far abbassare il vostro capitale messo da parte.

Iniziamo sicuramente con la parte burocratica, quindi bollo, assicurazione, revisione, fino ad arrivare alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al cambio dei pneumatici e così via. In tutto questo ovviamente non dovete dimenticare la spesa inerente al carburante, quella sarà sempre variabile, in quanto l’importo al litro per il diesel e benzina non è mai fisso.

In merito proprio a tutte queste spese, vi farà sapere che il governo Meloni ha confermato quella riduzione per il bollo, soltanto per questi italiani a €10,33. Dovrete avere una sola caratteristica per poterne beneficiare.

La questione del bollo per le auto green

Apriamo una piccola parentesi in merito a un discorso molto in auge in questi ultimi mesi. Parliamo del fatto che entro il 2050 non dovrebbero più circolare auto diesel e benzina in strada, a favore delle auto elettriche, le quali sono a zero emissione di CO2 e quindi a basso impatto ambientale. In questo momento non si sa di preciso cosa succederà entro quella data, anche perché molti stanno studiando situazioni alternative, per rendere green anche le auto a motore termico.

In attesa di scoprire cosa succederà in questi anni, molti hanno iniziato a beneficiare dei vari incentivi messi a disposizione, acquistando le auto elettriche o ibride. A prescindere dal dibattito in merito ai problemi di autonomia e ricarica, lo Stato per incentivarne l’acquisto ha rivelato che questi cittadini potranno avere un’esenzione del bollo di massimo 5 anni, sempre a discrezione delle varie Regioni, le quali possono decidere in autonomia quali possono essere gli incentivi in tal senso.

Un bollo ridotto per questa categoria

Un’altra agevolazione per alcuni cittadini è stata confermata anche quest’anno dal governo Meloni e ci riferiamo a quel pagamento di bollo di €10,33. Ebbene, questi guidatori devono essere a conoscenza di questo punto, per evitare problemi con l’utilizzo di questi veicoli.

Quindi, tutti i possessori di auto o moto storiche ultratrentennali, non pagheranno il bollo, ma attenzione, queste non potranno neanche circolare. Nel momento in cui questi veicoli saranno messi su strada pubblica, i contribuenti dovranno versare una cifra forfettaria di 10,33 euro per motoveicoli e di 25,82 euro per gli autoveicoli. Ad ogni modo, sul sito dell’ACI troverete tutti i dettagli in merito, che fareste bene a conoscere.