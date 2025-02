Non dovete sentirvi inferiori | BONUS 130MILA EURO a chi ha la terza media: Meloni totalmente impazzita

Ecco qual è il prossimo bonus in arrivo, redatto dal governo Meloni. Per avere 130mila euro ti basta solo la terza media, sveliamo di cosa si tratta.

Viviamo in una Società dove non si sa perché, alcuni tendono a dividere in serie A e serie B i lavoratori, soltanto per il titolo di studio che possiedono. In realtà non dovrebbe esserci nessuna distinzione, visto che ogni mansione (ovviamente legale) è fondamentale per poter mantenere l’equilibrio economico del Paese.

Se non ci fossero gli imprenditori non ci sarebbero aziende dove lavorare, ma se non ci fossero operai, i primi non guadagnerebbero nulla. Se ci pensate il panettiere, l’addetto alle pulizie, il medico, l’infermiere, il ricercatore, il pompiere e così via, sono tutti ruoli importanti, a prescindere dal titolo di studio, che portano benefici allo Stato e ai cittadini.

Quindi nessuno dovrebbe mai sentirsi inferiore per il tipo di lavoro che fa, se grazie a esso può sopravvivere e vivere in maniera dignitosa. Detto ciò, oggi vogliamo parlarvi del nuovo bonus approvato dal governo Meloni che sta per arrivare. Quei 130mila euro li otterrete già con la terza media.

I provvedimenti approvati dalla Legge di Bilancio 2025

Come riportano da pmi.it, la nuova Legge di Bilancio 2025, approvata in data 28 dicembre 2024, prevede circa 110 provvedimenti attuativi, per rendere la nuova normativa operativa. Ad oggi pare che soltanto 3 di questi provvedimenti siano stati approvati.

In attesa di attuazione ci sono per esempio: il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno; l’incremento risorse Nuova Sabatini; le misure per l’editoria; il fondo partecipazione lavoratori; il credito d’imposta investimenti in banda ultra larga e molti altri ancora.

Il bonus disponibile con la terza media

Tra i vari bonus e provvedimenti presenti nella nuova Legge di Bilancio 2025, c’è anche quello disponibile solo con la terza media, grazie al quale il governo Meloni, vi rilascerà 130mila euro. Parliamo del bonus agricoltura, cioè quei contributi a fondo perduto per le imprese agricole, da richiedere entro il 26 febbraio sul sito dell’Inail. L’obiettivo è appunto quello di incentivare questa professione e le sue imprese, dando i contributi per permettere agli imprenditori di acquistare macchinari di nuova tecnologia e meno inquinanti, in modo da rendere il lavoro anche più sicuro.

Come riportano da money.it, dovrebbero poter accedere a questa agevolazione, le imprese agricole regolarmente riconosciute e i giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che possiedono un titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria o attestati di frequenza (frequentabili avendo solo la terza media) di corsi di durata di almeno 150 ore in materie afferenti al settore agricolo e un’esperienza in questo settore di almeno 3 anni. Attendiamo dunque che il portale attivi la possibilità di inoltrare la domanda in questi giorni, in modo da avere notizie certe e ufficiali in merito.