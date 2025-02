UFFICIALE: lo Stato approva il “PAGHERÒ” | Da oggi puoi comprare e saldare un’altra volta: vale in tutti i negozi

Veramente lo Stato ha approvato il “pagherò”? Molti stanno parlando sui social della possibilità di comprare oggi e pagare un’altra volta, ma sarà veramente così?

Oggi giorno, possiamo optare tra diversi metodi alternativi al classici contanti, per pagare i nostri acquisti. Passiamo dal bancomat, alla carta di credito, ai bonifici istantanei, a Satispay, a PayPal e così via.

Inoltre possiamo decidere se rifornirci nei punti fisici od online, anche per acquistare il cibo d’asporto o la spesa ormai possiamo farcela portare a casa, senza necessariamente uscire di casa. Le modalità di pagamento sono differenti se si decide di acquistare online o direttamente in negozio. Nel primo caso sono previste diverse modalità, come per esempio la possibilità di pagare in tre rate, come il servizio offerto da Klarna o come possiamo vedere su Zalando per esempio, è possibile provare prima e pagare dopo e così via.

Quindi in molti si chiedono se anche nei negozi fisici, che siano supermercati, ristoranti, ecc. valgono le stesse modalità. Per questo oggi vogliamo parlarvi di quella voce sui social ricorrente, per cui, a detta degli utenti, lo Stato avrebbe approvato il “pagherò” in seguito. Ma sarà vero?

Il pagamento nei negozi fisici

Come dicevamo, il pagamento tra gli acquisti online e quelli che facciamo direttamente nei negozi fisici, sono differenti. Nella prima modalità, sono sicuramente avvantaggiati i metodi elettronici, nella seconda modalità invece sono previsti ancora i contanti, oltre al pagamento virtuale, che sia con bancomat, carta, direttamente dallo smartphone con le varie app e così via.

Prima di proseguire, è giusto fare un chiarimento, il pagamento con il bancomat non ha più cifre minime da raggiungere prima di poter essere utilizzato e gli esercenti e professionisti vari, non possono più vietarne l’utilizzo, pena, il pagamento di una cospicua multa. Cosa succede però, quando in un negozio non c’è il bancomat o è fuori uso?

La teoria del “pagherò” più avanti

Veramente lo Stato ha approvato il “pagherò”, potendo così comprare oggi e pagare un’altra volta? Assolutamente no! Ovviamente, com’è logico intuire, questa frase è ironica e i follower l’hanno usata sui social per indicare una situazione abbastanza stressante che capita di sovente, nonostante il diritto del cliente di pagare con il bancomat.

Molti si sono chiesti cosa fare, quando in un negozio, in un ristorante o in una qualunque altra attività, non sia presente il bancomat o sia fuori uso. Precisando che in quest’ultimo caso non è colpa del gestore, in quanto il POS, può purtroppo avere problemi di linea improvvisamente, a prescindere dal caso, il gestore dovrà informare preventivamente il cliente che il bancomat è off limits, in modo che sarà lui a decidere se restare o andare via. Inoltre, deve offrire un’alternativa di pagamento, che sia un bonifico istantaneo, Satispay, la possibilità di andare a ritirare, con le giuste precauzioni per lui ovviamente e così via. La cosa certa però è che non si può mai andare via senza pagare, ricordatevelo se non volete finire voi dalla parte del torto.