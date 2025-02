Addio alla banconota da 10 euro: l’hanno abolita per sempre | Ecco quanto tempo hai per spenderla

Veramente hanno abolito per sempre la banconota da 10 euro? Per molti ci sarebbe addirittura un tempo limite per spenderla.

La nuova generazione italiana è nata con l’euro come moneta ufficiale nel Paese e quindi non si è dovuta adattare a nulla. Principalmente sono quelle passate che si ricordano della lira, a fare ancora il confronto con i costi di una volta e quelli attuali.

C’è chi ancora ragiona proprio in lire e poi in euro, convertendone il valore. Alla fine è inutile fare questo discorso, perché i costi saranno sempre maggiori visto che il valore di quest’ultimo è praticamente il doppio rispetto alla prima. Meglio quindi guardare i prezzi aggiornati e mettersi l’animo in pace.

Dopo quindi, questo grosso sforzo da parte della popolazione, in rete si parla di quell’addio alla banconota da 10 euro e molti sono entrati nel panico, guardando quante banconote hanno ancora in casa. Ma veramente non potremo più usarle? Facciamo chiarezza.

I due temi che hanno vinto al sondaggio della Banca Centrale Europea

Prima di proseguire, volevamo rispondere alla domanda che in molti si stanno facendo in rete, in merito a quel sondaggio, lanciato mesi fa dalla Banca Centrale Europea, per quanto riguarda il cambio di look (diciamo così) delle banconote. Dopo anni, secondo Christine Lagarde c’era bisogno di un cambio, soprattutto perché: “Le nuove banconote saranno il simbolo della nostra identità comune europea e delle diversità che ci rendono forti”.

A trionfare nel sondaggio, i cittadini europei hanno optato per i temi “cultura europea” e “fiumi e uccelli”. Dopo l’idea quindi di cambiare grafica iniziata nel 2021, avendo scelto i due temi, la Banca Centrale Europea, adesso avvierà un concorso grafico, in modo da arrivare alla scelta unica per tutti.

Addio alla banconota da 10 euro

Veramente dovremo dire addio alla banconota da 10 euro? C’è chi parla di tempo massimo per spenderla. Da come avrete potuto intuire dal discorso precedente, la banconota in questione, così come le altre, non saranno abolite, semplicemente cambieranno grafica. In merito proprio ai 10 euro, in base ai due temi più gettonati dal sondaggio, la nuova grafica potrebbe raffigurare “Ludwig van Beethoven e un festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti” o un “martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente e la Commissione europea”, come riportano da quifinanza.it.

Non si sa ancora quando le nuove banconote saranno messe in commercio, visto che nel 2026 la Bce farà votare nuovamente i cittadini in base ai bozzetti presentati. A ogni modo, anche quando le banconote saranno ufficiali, voi non dovrete temere nulla, semplicemente le nuove entreranno in circolazione e piano piano le vecchie verranno tolte dal mercato, un po’ com’è capitato ai vecchi 5 euro, ricordate?