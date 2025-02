“Prego, favorisca il suo 3916” | Finanza, ora ti mettono in galera se non sai cos’è: ignoranza non ammessa

Cosa vuol dire che la Finanza ti potrebbe mettere in galera se non sai cos’è il codice 3916? La legge non ammette ignoranza e lo sappiamo bene.

Che la Legge non ammette ignoranza, questo lo sappiamo molto bene, in quanto, molte volte capita che la maggior parte dei problemi che possono insorgere, dipende proprio dal non essersi fidati a fonti autorevoli.

Ci si affida soltanto al passaparola o alle notizie online riportate da fonti non ufficiali, per questo motivo poi ci si trova magari a pagare multe altissime. Purtroppo nessuno terrà conto della vostra buona fede o delle vostre dimenticanze.

In questo specifico caso per esempio, è molto importante conoscere il 3916. I controlli della Finanza ci sono e se vi scoprono non in regola potreste ricevere delle pene molto rigide.

L’importanza di rispettare le regole

Se si vuole evitare di incorrere in sanzioni pesanti, bisogna rispettare le regole e soprattutto le scadenze delle tasse che ognuno di noi deve versare allo Stato. Per alcune poi, se non si salda il debito nei tempi prestabiliti, possiamo vederci bloccare il conto e anche l’auto, in quanto l’Agenzia delle Entrate applicherà il fermo amministrativo, fino ad arrivare al pignoramento.

Inoltre ci sono tributi fissi in base alle nostre proprietà, al fatto di avere una casa, a prescindere che sia di proprietà o in affitto e così via. Tra queste possiamo parlare di IMU, TARI, per non parlare del presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi consoni e così via. Queste sono solo alcune informazioni da ricordare, ma ce ne sarebbero molteplici, in base anche al caso specifico, come per esempio l’assicurazione per l’auto, ecc.

Il codice 3916 da conoscere

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, voi lo sapete cos’è il codice 3916 e perché dovreste conoscerlo se non volete avere problemi con la guardia di Finanza? Ebbene, questo codice tributo, si utilizza per il pagamento dell’IMU, per quanto riguarda le aree fabbricabili e deve essere pagata dal proprietario dell’immobile o dal detentore che versa l’onere di imposta.

Per adempiere a questo provvedimento, dovrete compilare in maniera adeguata l’F24, in modo da non risultare evasori fiscali, visto che è illegale non dichiarare le proprietà. Per chi non lo sapesse, l’IMU, la tassa da versare al Comune di appartenenza, divisa in acconto e saldo, deve essere versato anche per i fabbricati e i terreni agricoli. Per la prima voce, è esclusa la prima casa a meno che non faccia parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;