Sistematevi casetta, a pagare ci penso io | Meloni resuscita il SUPERBONUS 110%: da oggi è ufficiale

Veramente il governo Meloni ha riattivato il Superbonus 110% per aiutare i cittadini a ristrutturare casa? Facciamo chiarezza.

Ammettiamo che non è facile stare dietro ai vari bonus che puntualmente vengono attivati in una Legge di Bilancio e che poi vengono modificati o cancellati del tutto nella manovra successiva.

Che sia in arrivo un nuovo governo o che sia presente ancora quello vigente, poco importa, saranno sempre diversi i cambi normativi che verranno applicati, anche perché magari molti aiuti erano solo temporanei, come nel caso del famoso Superbonus 110%.

Per questo in molti si chiedono se il governo Meloni veramente abbia riattivato tale aiuto per poter ristrutturare casa? Facciamo chiarezza, in modo che sappiate a quali aiuti fare riferimento.

Chi può chiedere gli aiuti edilizi per la casa

Prima di proseguire volevamo ricordarvi che a poter beneficiare di queste agevolazioni e bonus vari nella nuova Legge di Bilancio 2025, possono essere soltanto alcune categorie di cittadini e immobili vari. In primis, come ormai saprete bene, viste le varie impalcature che si sono erte negli anni passati, i condomini sono stati i massimi utilizzatori di questi incentivi.

Seguiti poi dagli edifici plurifamiliari, posseduti da un solo proprietario, le organizzazioni non a scopo di lucro che siano essi volontari o di qualunque utilità sociale, le persone fisiche che non fanno parte dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e infine gli Istituti autonomi case popolari ed enti assimilati.

Il bonus attivato dal governo Meloni

In questa nuova Legge di Bilancio 2025, sono molteplici gli aiuti edilizi che sono previsti per aiutare il cittadino a ristrutturare la propria casa o a renderla più efficiente e più green. Tra questi, molti si sono chiesti se realmente il governo Meloni abbia dato seguito al Superbonus 110%. Ebbene, non è proprio così, in quanto sono due i bonus a cui dovreste far riferimento, parliamo del Sisma bonus e Super sisma bonus.

Con il primo potrete avere una detrazione al 50% per le prime casa e al 36% per le altre, mentre si può arrivare fino all’80% se grazie agli interventi la riduzione del rischio sismico è di 1 o 2 classi e all’85% se realizzati su parti comuni di di condomini. Il secondo invece va ad aggiungersi al primo, dove alcuni interventi sismici, detraibili in passato al 110%, adesso raggiungono il 65%. Qualora il vostro immobile dovesse aver bisogno di interventi sismici, questo è il momento giusto per usufruire dei bonus, visto che in futuro potrebbero essere ridotti ancora di più. Informatevi quindi con chi di dovere.