TERREMOTO RAI: LICENZIATO CON EFFETTO IMMEDIATO | A poche ore dal Sanremo di Carlo Conti

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo di Carlo Conti, si parla di nuovo di quel licenziamento voluto dalla Rai.

Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti sta per arrivare e i telespettatori non vedono l’ora, visto che quest’anno ritroveremo nuovamente le due categorie di Big e Nuove Proposte che sta generando molta curiosità tra i concorrenti.

Dopo l’addio di Amadeus, sono molti a essere pronti a fare una sorta di paragone tra i due conduttori, anche se in realtà, non dovrebbe succedere, visto che entrambi sono due fuoriclasse e davanti alle telecamere sanno realmente il fatto loro.

Nonostante siano molti gli argomenti che stanno mettendo il Festival di Sanremo sotto i riflettori, a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora di Carlo Conti, si parla nuovamente di quel terremoto in Rai avvenuto, dopo quel licenziamento immediato.

Il Festival di Sanremo sta per arrivare

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle porte, in quanto manca poco ormai all’11 settembre, prima serata dove tutto avrà inizio. Di carne al fuoco ne abbiamo molta, conosciamo la lista dei cantanti che parteciperanno, così come diversi nomi dei co-conduttori. Ruotano molte diverse indiscrezioni che hanno fatto finire la kermesse canora di Carlo Conti già sotto i riflettori, senza aver ancora acceso la luce all’Ariston.

Sono molteplici gli argomenti di cui si sta parlando, presunti e confermati: si parla del caso Emis Killa, del duetto di Fedez nella serata cover, di Tony Effe, del ritorno di Francesca Michielin, delle presunte parole di Annalisa sulla co-conduzione e così via. Insomma che siano rumors, che siano fatti confermati, i fan non aspettano altro che sintonizzarsi su Rai 1 per vedere cosa succederà quest’anno. D’altronde al festival qualcosa succede sempre che diventa epico e indelebile nella storia della canzone italian.

La decisione della Rai

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in rete si parla ancora di quel terremoto che ha scosso la Rai, dopo quel licenziamento con effetto immediato avvenuto per il ballerino Angelo Madonia da Ballando con le stelle. Il popolo del web si è diviso, come possiamo leggere anche dalle parole recenti rilasciate dal compagno di Sonia Bruganelli: “Vi ho letto tutti. Grazie per questa ondata di affetto e solidarietà, mi ricorderò sempre di questi giorni e del sostegno ricevuto…”.

Una fetta di follower è dalla sua parte, mentre gli altri appoggiano la decisione di Viale Mazzini, in merito alla situazione delicata che si era formata sul palco. Ovviamente ci sono anche gli haters che hanno addirittura definito Madonia come “mela marcia”, ma come sempre di loro e della loro opinione, non ci curiamo, visto che, a prescindere da tutto, è di un grande professionista che parliamo. Pare che il ballerino tra l’altro, potrebbe anche pensare di trasferirsi in Spagna per lavoro, da come si vocifera in rete. Non sappiamo quale sarà il suo futuro, ma sono molti coloro che si domandano se Angelo guarderà questa edizione del festival?