Dichiarazione 730: ora ti scali pure le vacanze a Courmayeur | Fai la vita da ricco e paga tutto Santanché

Sapevi di poter scalare anche le vacanze a Courmayeur nella dichiarazione 730? Le vacanze te le paga il ministro del turismo nel governo, Santanchè.

La dichiarazione dei redditi è un modo in cui i cittadini dichiarano i propri possedimenti, in modo da evitare di finire nell’evasione fiscale e al contempo stesso, un modo per poter rientrare di qualche spesa detraibile, pagate quindi in anticipo.

In base alla propria situazione reddituale, al proprio nucleo familiare, alle proprie spese e al proprio lavoro, avrete più o meno cose che potrete scaricare: si va dalle spese mediche, ai farmaci, all’affitto e così via.

Il problema che oltre ai pagamenti classici che tutti conoscono, le spese che si possono scaricare nella dichiarazione 730 sono molteplici. Per esempio lo sapevate di poter inserire nelle spese detraibili anche le vacanze a Courmayeur o altri luoghi?

Le spese detraibili nel 730

Come dicevamo, a parte la spesa delle vacanze di cui vi parleremo a breve, ce ne sono anche altre: per esempio il bonus facciate, il recupero edilizio, tutto quello che concerne il risparmio energetico, il bonus mobili, il bonus verde, il bonus acqua potabile, le spese assicurative e così via.

Inoltre, ricordatevi che da quest’anno ci sarà anche l’opzione bonus spese extrascolastiche, dove potrete detrarre per esempio il corso d’inglese, quello di musica, la gita scolastica e altro ancora. Insomma, sono molteplici le fatture e ricevute che potrete lasciare durante la consegna dei documenti della dichiarazione dei redditi.

Come detrarre le vacanze dal 730

Oltre a tutte le spese che vi abbiamo elencate sopra e a tutti i dettagli che troverete nei siti ufficiali, in quanti di voi sapevano di poter scaricare anche le spese delle vacanze nella dichiarazione 730? Potete ringraziare il ministro del turismo nel governo, Santanchè. Ovviamente in maniera ironica ma è per sottolineare che il governo ha incluso tra le novità anche questa spesa, come riportano da pensionaticislcampania.it.

Vi riportiamo la dicitura presente nel sito: “si ha diritto a un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato”. Ricordatevi quindi di conservare tutte le ricevute a nome di chi esegue la dichiarazione dei redditi o di chi fa parte del nucleo familiare, con le relative voci leggibili, che siano una visita medica, le spese scolastiche, la vacanza, le ricevute della farmacia e così via.